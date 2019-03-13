قاضية أمريكية تسجن مانافورت مساعد ترمب السابق 73 شهرا

قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بسجن بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب بالسجن 73 شهرا إضافيا بتهم التآمر.

وفي الأسبوع الماضي، أمر قاض اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار السياسي الجمهوري 47 شهرا، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.

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