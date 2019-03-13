فيديو: السجن لمسؤول بالفاتيكان أدين بالاعتداء الجنسي على أطفال

قضت محكمة أسترالية، الأربعاء، بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية ضد صبيين في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها.

التفاصيل:

هيئة محلفين أسترالية أجمعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 على أن بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق ضد صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.

بيل البالغ من العمر 77 عاما كان يواجه إمكانية السجن لخمسين عامًا لإدانته بالاعتداء على طفلي جوقة كانا في الثانية عشرة والثالثة عشرة في 1996 و1997.

في قاعة محكمة كونتي، جلس بيل، الذي كان يرتدي قميصُا أسود ولكن بدون ملابسه الدينية البيضاء المعتادة، في هدوء، وهو يستمع للقاضي بيتر كيد الذي كان يصف اعتداءاته "المتعجرفة بشكل مروع".

القاضي قال إن بيل "ربما لن يعيش حتى لحظة إطلاق سراحه من السجن"، فيما كان يتهم الكاردينال واسع النفوذ في الفاتيكان بارتكاب "مخالفات مروعة" و"اعتداء جنسي وقح وقوي على الضحيتين".

القاضي أكد أن الاعتداءات كان لها "تأثير عميق" على حياة الضحايا واتهم بيل "بلا مبالاة قاسية" تجاه معاناة الصبيين.

حدد القاضي أن بيل عليه أن يقضي عقوبة السجن لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحد أدنى.

من المقرر النظر في طعن بيل على قرار سجنه في 5 و6 يونيو/حزيران المقبل.

محامية تدافع عن الضحايا تدعى روندا قالت إن "قدرا ضئيلا من العدالة تم تحقيقه اليوم. لا أعتقد أن ست سنوات طويلة بما يكفي".

بثت قنوات تلفزيونية أسترالية، الأربعاء، جلسة محاكمة بيل التي جرت في محكمة ملبورن المحلية، على الهواء مباشرة.

الكاردينال جورج بيل أثناء جلسة محاكمته اليوم- رويترز

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