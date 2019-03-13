فيديو: السجن لمسؤول بالفاتيكان أدين بالاعتداء الجنسي على أطفال
13/3/2019
قضت محكمة أسترالية، الأربعاء، بالسجن ست سنوات للكاردينال جورج بيل لإدانته بارتكاب اعتداءات جنسية ضد صبيين في كاتدرائية ملبورن التي كان رئيس أساقفتها.
التفاصيل:
هيئة محلفين أسترالية أجمعت في ديسمبر/كانون الأول 2018 على أن بيل مذنب بتهمة واحدة باعتداء جنسي وأربع تهم باعتداء غير لائق ضد صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في تسعينيات القرن الماضي.
بيل البالغ من العمر 77 عاما كان يواجه إمكانية السجن لخمسين عامًا لإدانته بالاعتداء على طفلي جوقة كانا في الثانية عشرة والثالثة عشرة في 1996 و1997.
في قاعة محكمة كونتي، جلس بيل، الذي كان يرتدي قميصُا أسود ولكن بدون ملابسه الدينية البيضاء المعتادة، في هدوء، وهو يستمع للقاضي بيتر كيد الذي كان يصف اعتداءاته "المتعجرفة بشكل مروع".
القاضي قال إن بيل "ربما لن يعيش حتى لحظة إطلاق سراحه من السجن"، فيما كان يتهم الكاردينال واسع النفوذ في الفاتيكان بارتكاب "مخالفات مروعة" و"اعتداء جنسي وقح وقوي على الضحيتين".
القاضي أكد أن الاعتداءات كان لها "تأثير عميق" على حياة الضحايا واتهم بيل "بلا مبالاة قاسية" تجاه معاناة الصبيين.
حدد القاضي أن بيل عليه أن يقضي عقوبة السجن لثلاث سنوات وثمانية أشهر كحد أدنى.
من المقرر النظر في طعن بيل على قرار سجنه في 5 و6 يونيو/حزيران المقبل.
محامية تدافع عن الضحايا تدعى روندا قالت إن "قدرا ضئيلا من العدالة تم تحقيقه اليوم. لا أعتقد أن ست سنوات طويلة بما يكفي".
بثت قنوات تلفزيونية أسترالية، الأربعاء، جلسة محاكمة بيل التي جرت في محكمة ملبورن المحلية، على الهواء مباشرة.
خلفيات:
تمثل إدانة بيل، وهو ثالث أكبر مسؤول في الفاتيكان، فضيحة لإدارة هذه المؤسسة. وأضرت مثل هذه الاتهامات بمصداقية الكنيسة في الولايات المتحدة وتشيلي وأستراليا وبلدان أخرى على مدى العقود الثلاثة الماضية.
أدين بيل بارتكاب خمس جرائم جنسية ضد الطفلين اللذين كانا قبل 22 عامًا عضوين بفريق الكورال بكاتدرائية القديس باتريك في ملبورن حين كان بيل أسقفًا.
بيل اتُهم بحشر الصبيين في زاوية وكان عمرهما يومها 12 و13 عامًا، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.
أحد الصبيين توفي جراء تعاطي جرعة زائدة من الهيروين في العام 2014 وهو لم يفصح مطلقًا عن تعرضه لاعتداء على يد بيل.
بيل الذي كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرنسيس، هو أرفع رجل دين كاثوليكي تتم إدانته بجرائم جنسية ضد أطفال. وحتى وقت قريب كان يعد وزيرًا للاقتصاد في الفاتيكان ويساهم في حماية انتخاب البابا.
كان الفاتيكان قد أعلن في ديسمبر الماضي أن البابا فرنسيس عزل بيل (77 عاما) من دائرة مستشاريه المقربين، دون تعليق على محاكمته.
بسبب الاتهامات، حصل بيل على إجازة لأجل غير مسمى قبل عامين، حتى تم إعفاؤه من مهام منصبه رسميًا في فبراير/شباط الماضي.
أستراليا شهدت عام 2012 تأسيس هيئة ملكية للبحث في الاستغلال الجنسي للأطفال.
بعد 5 أعوام من البحث نشرت الهيئة عام 2017، تقريرًا يؤكد تعرض عشرات الآلاف من الأطفال للاستغلال الجنسي، في الكنائس، والمدارس، ومؤسسات الدولة.
ذكر تحقيق أجرته لجنة واستمر خمس سنوات في اعتداءات على أطفال في تقرير نشر العام الماضي، أن عشرات آلاف الأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية في كنائس كاثوليكية ودور أيتام ونواد رياضية ومجموعات شبابية ومدارس في "مأساة وطنية" لأجيال عدة.