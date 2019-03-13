البث الحي
سياسة|سوريا

شاهد: قصف للنظام يشعل ليل إدلب بقنابل فوسفور محرمة دوليا

حرمت اتفاقية جنيف استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون
حرمت اتفاقية جنيف استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون
13/3/2019

هاجمت قوات النظام السوري بقنابل الفوسفورالأبيض المحرمة دوليًا، بلدة التمانعة بريف إدلب، شمالي البلاد.

التفاصيل
  • مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء) مصطفى حاج يوسف، قال للأناضول، إن القوات شنت هجومين وألقت 40 قنبلة محملة بالفوسفور الأبيض في كل هجوم. وأضاف: "لم تردنا معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجومين".
  • قوات الأسد والمجموعات الموالية لإيران المتمركزة في قرية أبو دالي بمحافظة حماة شاركت في الهجوم.
  • بحسب مشاهد التقطتها الأناضول، يظهر بوضوح سقوط قنابل الفوسفور الأبيض على البلدة رغم حظر استخدامها دوليًا.

  • معظم أهالي بلدة التمانعة اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب تكثيف قوات النظام السوري هجماتها على البلدة العام الجاري.
  • أفاد مراسل الجزيرة بأن مناطق مختلفة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي شهدت قصفا من قوات النظام هو الأكثر كثافة منذ أيام.
  • امرأتان أصيبتا في قصف طائرة روسية لمدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.
  • في سياق متصل، تعرضت مدينة "كفر زيتا" وبلدتا "اللطامنة" و"مورك" بحماة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري.

 

الفوسفور الأبيض
  • الفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحًا في الفم ويكسر عظمة الفك.
  • حرمت اتفاقية جنيف عام 1980، استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه "جريمة حرب".
  • اعتادت قوات النظام السوري قصف القرى والبلدات السورية بالأسلحة المحرمة دوليا، مثل الفوسفور الأبيض والأسلحة الكيماوية.

اتفاق سوتشي
  • تزايدت مؤخرا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".
  • تسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 124 مدنيا وجرح 362 آخرين منذ مطلع العام الجاري.
  • اتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
  • الجيش التركي بدأ قبل أيام في تسيير دوريات عسكرية في إدلب تزامنا مع دوريات أخرى روسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)