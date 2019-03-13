شاهد: قصف للنظام يشعل ليل إدلب بقنابل فوسفور محرمة دوليا

هاجمت قوات النظام السوري بقنابل الفوسفورالأبيض المحرمة دوليًا، بلدة التمانعة بريف إدلب، شمالي البلاد.
التفاصيل
- مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء) مصطفى حاج يوسف، قال للأناضول، إن القوات شنت هجومين وألقت 40 قنبلة محملة بالفوسفور الأبيض في كل هجوم. وأضاف: "لم تردنا معلومات حتى الآن عن سقوط قتلى أو جرحى في الهجومين".
- قوات الأسد والمجموعات الموالية لإيران المتمركزة في قرية أبو دالي بمحافظة حماة شاركت في الهجوم.
- بحسب مشاهد التقطتها الأناضول، يظهر بوضوح سقوط قنابل الفوسفور الأبيض على البلدة رغم حظر استخدامها دوليًا.
- معظم أهالي بلدة التمانعة اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب تكثيف قوات النظام السوري هجماتها على البلدة العام الجاري.
- أفاد مراسل الجزيرة بأن مناطق مختلفة من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي شهدت قصفا من قوات النظام هو الأكثر كثافة منذ أيام.
- امرأتان أصيبتا في قصف طائرة روسية لمدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.
- في سياق متصل، تعرضت مدينة "كفر زيتا" وبلدتا "اللطامنة" و"مورك" بحماة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري.
الفوسفور الأبيض
- الفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحًا في الفم ويكسر عظمة الفك.
- حرمت اتفاقية جنيف عام 1980، استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه "جريمة حرب".
- اعتادت قوات النظام السوري قصف القرى والبلدات السورية بالأسلحة المحرمة دوليا، مثل الفوسفور الأبيض والأسلحة الكيماوية.
اتفاق سوتشي
- تزايدت مؤخرا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".
- تسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 124 مدنيا وجرح 362 آخرين منذ مطلع العام الجاري.
- اتفاق سوتشي أبرمته تركيا وروسيا في سبتمبر / أيلول 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
- الجيش التركي بدأ قبل أيام في تسيير دوريات عسكرية في إدلب تزامنا مع دوريات أخرى روسية.