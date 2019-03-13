بدء محاكمة سرية للناشطة السعودية "لجين الهذلول" وأخريات

بدأت السلطات السعودية، اليوم، محاكمة الناشطة الحقوقية البارزة لجين الهذلول، الموقوفة مع آخرين منذ مايو/أيار 2018، حسبما أكدت أسرتها ومنظمة حقوقية.

التفاصيل:

وليد شقيق لجين قال على تويتر، الأربعاء أن أمن الدولة السعودي تواصل معهم وأخبرهم بتغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) إلى المحكمة الجزائية.

تواصلوا معنا امن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية. التوقيت ما تغير الساعة ٨ الصباح. — Walid Alhathloul | وليد الهذلول (@WalidAlhathloul) March 13, 2019

حساب معتقلي الرأي على تويتر أعلن، اليوم، أنه تأكد لهم أن الناشطتين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني ستتم محاكمتهما خلال الجلسات السرية المتتالية التي ستنطلق اليوم.

🔴 هام

تأكد لنا أن كلاً من #نوف_عبدالعزيز و #مياء_الزهراني ستتم أيضاً محاكمتهنّ خلال الجلسات السرية المتتالية التي ستنطلق بعد قليل.#لا_لمحاكمة_الناشطات. — معتقلي الرأي (@m3takl) March 13, 2019

النيابة العامة كانت قد أعلنت في بداية مارس/ آذار الحالي أنها أنهت تحقيقاتها وإعداد لوائح الدعوى العامة "ضد المتهمين"، مشيرة إلى أنها بصدد "إحالتهم للمحكمة المختصة"، وفقًا لبيان رسمي.

تغيير مكان المحاكمة هل يعني أن السلطات بدل أن تعتبر الناشطات "إرهابيات" ستعتبرهنّ "مجرمات وقاتلات" مثلاً؟!

أي مهزلة حقوقية هذه !!؟ وما الفرق إن كانت اعتبرتهنّ منذ اللحظات الأولى للاعتقال "عميلات وخائنات للوطن" من دون وجه حق !!

لا بديل عن الإفراج الفوري عنهنّ#لا_لمحاكمة_الناشطات pic.twitter.com/FZilnTSKvK — معتقلي الرأي (@m3takl) March 13, 2019

منظمة العفو الدولية كتبت على حسابها على تويتر، الإثنين، "وصلتنا معلومات مفادها أنه من المقرر أن تمثل لجين الهذلول أمام محكمة جنائية الأربعاء".

المنظمة أضافت: "ليس لديها القدرة للحصول على تمثيل قانوني، ونخشى أن يتم اتهامها ومحاكمتها على خلفية قضايا متّصلة بالإرهاب جرّاء عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان".

شقيق لجين قال على تويتر: "لم يُسمح لها بتوكيل محام ولم تعط لها لائحة اتهام".

لم يرد مسؤولون سعوديون على استفسار وسائل إعلام دولية لتوضيحات حول القضية. وغالبا ما تتم المحاكمة في المملكة بعيدا عن الإعلام.

انتقادات دولية:

أدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول غضبًا عالميًا.

أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين، دعت الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني قالا إنهما أثارا هذه القضية مع السلطات السعودية خلال زيارات تمت في الآونة الأخيرة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول تعرضت لحملة إعلامية شرسة بسبب دفاعها عن حقوق المرأة في السعودية، مشيرًا إلى أنها سُجنت لمجرد انتقادها النظام الذي يضع النساء تحت وصاية الرجال.

ماكرون أوضح في خطاب بمناسبة يوم المرأة "أنا أفكر هذا اليوم في لجين الهذلول، هي في السجن منذ 18 شهرًا في السعودية"، وقال إنه يأمل أن تقوم السلطات السعودية بإطلاق سراحها، وقال "نحن نتحمل مسؤولياتنا وسنستمر في تحملها وسنتحمل مسؤولياتنا كذلك بمجرد أن تسمح لنا الأجندة الدبلوماسية".

خلفيات: