الولايات المتحدة وطالبان تشيدان بالتقدم في المحادثات بينهما

قالت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية إنهما حققتا تقدم في جولة المحادثات التي اختتمت بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.

واشنطن:

(1/4) Just finished a marathon round of talks with the Taliban in #Doha. The conditions for #peace have improved. It’s clear all sides want to end the war. Despite ups and downs, we kept things on track and made real strides.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) March 12, 2019