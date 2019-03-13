الولايات المتحدة وطالبان تشيدان بالتقدم في المحادثات بينهما

قالت الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية إنهما حققتا تقدم في جولة المحادثات التي اختتمت بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة.
واشنطن:
- المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قال إن الجانبين حققا "تقدما ملموسا" في المحادثات، مشيرا إلى أن "طالبان وافقت على أن السلام سيتطلب من الجانبين أن يتعاملا بشكل كامل مع أربع قضايا رئيسية، هي ضمانات بشأن مكافحة الإرهاب وانسحاب القوات والحوار بين الأفغان ووقف شامل لإطلاق النار".
- الموفد الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد كتب على تويتر "انتهينا للتو من جولة ماراثونية من المحادثات مع طالبان في الدوحة. شروط تحقيق السلام تحسنت. ومن الواضح أن جميع الأطراف تريد إنهاء الحرب. ورغم الاخذ والرد، أبقينا الأمور على المسار الصحيح وحققنا خطوات حقيقية".
- خليل زاد أوضح أن الجانبين اتفقا على مسودة تتعلق بالتأكيد على مكافحة الإرهاب وسحب القوات.
- الموفد الأمريكي أشار إلى أنه عندما يتم الاتفاق على المسودتين بشكل نهائي، ستبدأ طالبان والأطراف الأفغانية، بما في ذلك الحكومة، في مفاوضات داخلية للتوصل إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار.
- خليل زاد قال إنه سيجري محادثات في واشنطن ومع الشركاء الأخرين قبل عقد جولة جديدة "قريبا"، مضيفا "لا يوجد اتفاق نهائي إلا بعد الاتفاق على كل شيء".
طالبان:
- المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد قال إن جولة المحادثات اختتمت بإحراز تقدم.
- مجاهد قال في بيان إن الطرفين "سوف يجريان مشاورات بشأن ما تحقق من تقدم، ومشاركة ذلك مع قيادات الطرفين والاستعداد للاجتماع القادم".
- متحدث باسم طالبان أنه "تم تحقيق تقدم فيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتقديم طالبان ضمانات بأنها لن تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية".
- إلا أن المتحدث قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وبشأن "مفاوضات في المستقبل مع حكومة كابول" التي ترفض طالبان التحدث معها حتى الآن بشكل مباشر، ويتهمونها بأنها "دمية" بيد واشنطن.
- متحدث باسم الرئيس الأفغاني أعرب عن الأمل "في أن نشهد وقفا شاملا طويل الأمد لإطلاق النار مع طالبان، ونأمل في أن تبدأ مفاوضات مباشرة بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وطالبان قريبا".
خلفية: