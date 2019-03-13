المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في رحاب الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه

أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة، صلاة فجر اليوم الأربعاء، برحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه، فيما دعا متطرفون يهود لاقتحام كبير يوم غد الخميس.

واستشهد شاب من سلفيت خلال مواجهات مساء الثلاثاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، النائب المقدسي السابق محمد أبو طير (68 عامًا) في البيرة، وشنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

وفي مدينة الخليل، أصيب اليوم معلم وعشرات التلاميذ بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.

فتح بوابات الأقصى:

شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعادت فجر اليوم، فتح بوابات المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة، وسمحت بالدخول إليه وأداء صلاة الفجر فيه.

هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، كانت قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم إعادة فتح بوابات الأقصى اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء.

منظمات الهيكل المزعوم دعت لاجتياح المسجد الأقصى يوم غدٍ الخميس بالآلاف تحت شعار "معًا نمنع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة".

كانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.

في وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوات إسرائيلية مصلى قبة الصخرة ، واعتدت على مصلين بالضرب، كما اعتدت على النساء والأطفال.

جمعية الهلال الأحمر أفادت بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالاعتداء بالضرب والكسور في الأحداث المحيطة بالمسجد الأقصى، فيما أخلت شرطة الاحتلال منه المصلين والعاملين فيه.

شهيد جديد:

استشهد الشاب محمد جميل شاهين (23 عامًا) من مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب 40 آخرون بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز المدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.