البث الحي
سياسة

المقدسيون يؤدون صلاة الفجر في رحاب الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه

المقدسيون يؤدون صلاة الفجر برحاب الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه
المقدسيون يؤدون صلاة الفجر برحاب الأقصى بعد إعادة فتح أبوابه
13/3/2019

أدى عدد كبير من أبناء مدينة القدس المحتلة، صلاة فجر اليوم الأربعاء، برحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد إعادة فتح أبوابه، فيما دعا متطرفون يهود لاقتحام كبير يوم غد الخميس.

واستشهد شاب من سلفيت خلال مواجهات مساء الثلاثاء، فيما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، النائب المقدسي السابق محمد أبو طير (68 عامًا) في البيرة، وشنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

وفي مدينة الخليل، أصيب اليوم معلم وعشرات التلاميذ بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدرسة الخليل الأساسية، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، كما حاولت قوات الاحتلال بمركباتها العسكرية دهس عدد من الطلبة في محيط المدرسة.

فتح بوابات الأقصى:
  • شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أعادت فجر اليوم، فتح بوابات المسجد الأقصى وسط القدس المحتلة، وسمحت بالدخول إليه وأداء صلاة الفجر فيه.
  • هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، كانت قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم إعادة فتح بوابات الأقصى اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأربعاء.
  • منظمات الهيكل المزعوم دعت لاجتياح المسجد الأقصى يوم غدٍ الخميس بالآلاف تحت شعار "معًا نمنع المسلمين من السيطرة على باب الرحمة".
  • كانت قوات الاحتلال قد أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد يوم حافل بالاعتداءات على المصلين والعاملين في الأقصى، ودهم مسجد الصخرة، وإغلاق كافة أبواب الأقصى، واعتقال عدد من المقدسيين.

  • في وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوات إسرائيلية مصلى قبة الصخرة  ، واعتدت على مصلين بالضرب، كما اعتدت على النساء والأطفال.
  • جمعية الهلال الأحمر أفادت بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالاعتداء بالضرب والكسور في الأحداث المحيطة بالمسجد الأقصى، فيما أخلت شرطة الاحتلال منه المصلين والعاملين فيه.

شهيد جديد:
  • استشهد الشاب محمد جميل شاهين (23 عامًا) من مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأصيب 40 آخرون بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز المدمع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

  • شاهين أصيب بعيار ناري في القلب ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، وأعلن عن استشهاده بعد فترة قليلة من دخوله المستشفى.
  • الطواقم الطبية بالهلال الأحمر، أفادت بأنها تعاملت ميدانيًا مع 40 إصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في سلفيت.
  • قوات الاحتلال التي داهمت المدينة بأعداد كبيرة وتمركزت على مفارق بعض الطرق، وكانت قد استولت على عدد من كاميرات المراقبة من المنشآت والمحال التجارية.
  • في وقت سابق ظهر أمس، كانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (36 عامًا)، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي نفته عائلته.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية
المزيد من سياسة

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)