البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق

رفض المشرعون البريطانيون، الأربعاء، الخروج من الاتحاد الأوربي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

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صوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.

مجلس العموم البريطاني رفض أيضا في تصويت تأجيل الخروج من الاتحاد الأوربي إلى تاريخ 22 مايو/ أيار المقبل.

تيريزا ماي: الحكومة ستقدم مقترحا بتمديد العمل بالمادة 50 حتى يتم التفاوض مجددا مع الاتحاد الأوربي.

ماي: بريكست قد يؤجل لفترة طويلة إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة.

ماي: الموافقة ستعني تمديدا تقنيا قصيرا ومحدودا وما عدا ذلك ستكون هناك حاجة لتمديد أطول بكثير بعد موعد 29 مارس/آذار المحدد مبدئيا للانفصال.

ماي اقترحت تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 مارس/آذار الجاري.

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