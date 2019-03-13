إسرائيل تكشف عن وحدة سرية لحزب الله في الجولان السوري
13/3/2019
كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن وحدة أنشأها حزب الله اللبناني عبر خط وقف إطلاق النار بمرتفعات الجولان ويقودها مسؤول في الحزب سُجن في العراق بتهمة التخطيط لهجوم استهدف جنودا أمريكيين
ويأتي الإعلان وسط دفع جديد من نتنياهو للحصول على اعتراف دولي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله من الجولان منذ عام 1967.
وكان السيناتور الأمريكي النافذ ليندسي غراهام أحد حلفاء الرئيس دونالد دونالد قد زار الجولان مع نتنياهو هذا الأسبوع وتعهد بالعمل على اعتراف واشنطن به كجزء من إسرائيل "الآن وللأبد".
التفاصيل:
قالت إسرائيل إن الوحدة الجديدة أنشئت بدون علم الأسد، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد جوانب الإعلان عنها يعود إلى الأمل بأن تتحرك سوريا وروسيا لوقفها.
إسرائيل أضافت أن الوحدة المزعومة التي يعد حزب الله "العقل المدبر" لها قد تم تشكيلها "للإشراف على فرق من الناشطين السوريين الذين سيشنون هجمات ضد إسرائيل".
قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كونريكوس: "لن نسمح لحزب الله بتأسيس بنية تحتية إرهابية في الجولان قادرة على ضرب المدنيين الإسرائيليين".
كونريكوس: "نحمّل النظام السوري مسؤولية أي شيء يحصل داخل سوريا ويستهدف إسرائيل".
اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الوحدة لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد وليست ناشطة حتى الآن، ولفت إلى أن حزب الله بدأ بإنشائها صيف عام 2018، وأوكل قيادتها إلى علي موسى دقدوق أحد قياديه.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما كشفنا النقاب عنه اليوم هو فقط قمة جبل الجليد. نعرف أكثر من ذلك بكثير".
أضاف نتنياهو في رسالة بالفيديو: "لدي رسالة واضحة لإيران وحزب الله: إسرائيل تعلم ما الذي تفعلونه. إسرائيل تعلم أين تفعلونه".
وفقا للجيش الإسرائيلي فإن الوحدة الجديدة تسعى إلى إحياء البنية التحتية التي خلفتها الوحدة الأولى.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن: "الناشطين على الأرض الذين يشكلون أفراد الشبكة ويعملون حصريا في سوريا ينتمون إلى مجموعات وشبكات مختلفة شاركت سابقا في نشاطات إرهابية في مرتفعات الجولان في لإطار شبكة القنطار ومغنية المعروفة".
أشار البيان إلى أن البعض تدرب على التخريب والقنص وإطلاق صواريخ الغراد.
لم يصدر أي رد من سوريا وحزب الله وإيران على المزاعم الإسرائيلية.
تعتبر إسرائيل هذه الوحدة المزعومة جزءا من سلسلة معقدة من التحديات التي تواجهها في سوريا.
إسرائيل كانت تعهدت بمنع عدوتها اللدود إيران من التموضع عسكريا هناك، وشنت مئات الغارات ضد ما وصفته بأنه أهداف تابعة لإيران وحزب الله في سوريا.
من هو دقدوق؟
دقدوق أطلق سراحه عام 2012 من سجن في العراق لنقص الأدلة بعد اتهامه بالتخطيط لخطف وقتل خمسة جنود أمريكيين في مدينة كربلاء.
كان قد اعتقل عام 2007 من قبل القوات الأمريكية التي سلمته إلى مسؤولين عراقيين في ديسمبر/ كانون أول 2011.
خلفيات:
مع استعادة رئيس النظام السوري بشار الأسد السيطرة على جنوب سوريا بمساعدة من روسيا وإيران الداعمة لحزب الله، تتخوف إسرائيل من تشكيل جبهة ضدها هناك.
من المعروف أن حزب الله الذي يتمركز في لبنان قام بدعم نظام الأسد في الحرب السورية.
يعد الحزب من بين الأعداء الرئيسيين لإسرائيل التي خاضت ضده حربا مدمرة عام 2006.
تقول إسرائيل إن وحدة سابقة مشابهة تم انشاؤها في الجولان بقيادة سمير القنطار وجهاد مغنية.
قتل القنطار ومغنية عام 2015 في غارتين جويتين في سوريا نسبتا إلى إسرائيل.
مع اقتراب إجراء الانتخابات في إسرائيل في 9 أبريل/ نيسان المقبل يعتقد البعض أن إعلان، الأربعاء، قد تكون له بعض الدوافع السياسية التي من شأنها تلميع صورة الأداء الأمني لرئيس الوزراء نتنياهو، لكن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز رفض مثل هذه التحليلات.
احتلت إسرائيل نحو 1200 كيلومتر مربع من سوريا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.