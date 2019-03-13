إسرائيل تكشف عن وحدة سرية لحزب الله في الجولان السوري

كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن وحدة أنشأها حزب الله اللبناني عبر خط وقف إطلاق النار بمرتفعات الجولان ويقودها مسؤول في الحزب سُجن في العراق بتهمة التخطيط لهجوم استهدف جنودا أمريكيين

ويأتي الإعلان وسط دفع جديد من نتنياهو للحصول على اعتراف دولي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي تحتله من الجولان منذ عام 1967.

وكان السيناتور الأمريكي النافذ ليندسي غراهام أحد حلفاء الرئيس دونالد دونالد قد زار الجولان مع نتنياهو هذا الأسبوع وتعهد بالعمل على اعتراف واشنطن به كجزء من إسرائيل "الآن وللأبد".

نتنياهو خلال جولة في هضبة الجولان المحتلة مع السيناتور الأمريكي النافذ ليندسي غراهام

التفاصيل:

قالت إسرائيل إن الوحدة الجديدة أنشئت بدون علم الأسد، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد جوانب الإعلان عنها يعود إلى الأمل بأن تتحرك سوريا وروسيا لوقفها.

إسرائيل أضافت أن الوحدة المزعومة التي يعد حزب الله "العقل المدبر" لها قد تم تشكيلها "للإشراف على فرق من الناشطين السوريين الذين سيشنون هجمات ضد إسرائيل".

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الكولونيل جوناثان كونريكوس: "لن نسمح لحزب الله بتأسيس بنية تحتية إرهابية في الجولان قادرة على ضرب المدنيين الإسرائيليين".

كونريكوس: "نحمّل النظام السوري مسؤولية أي شيء يحصل داخل سوريا ويستهدف إسرائيل".

اعتبر الجيش الإسرائيلي أن الوحدة لا تزال في طور الإنشاء والتجنيد وليست ناشطة حتى الآن، ولفت إلى أن حزب الله بدأ بإنشائها صيف عام 2018، وأوكل قيادتها إلى علي موسى دقدوق أحد قياديه.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "ما كشفنا النقاب عنه اليوم هو فقط قمة جبل الجليد. نعرف أكثر من ذلك بكثير".

أضاف نتنياهو في رسالة بالفيديو: "لدي رسالة واضحة لإيران وحزب الله: إسرائيل تعلم ما الذي تفعلونه. إسرائيل تعلم أين تفعلونه".

وفقا للجيش الإسرائيلي فإن الوحدة الجديدة تسعى إلى إحياء البنية التحتية التي خلفتها الوحدة الأولى.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن: "الناشطين على الأرض الذين يشكلون أفراد الشبكة ويعملون حصريا في سوريا ينتمون إلى مجموعات وشبكات مختلفة شاركت سابقا في نشاطات إرهابية في مرتفعات الجولان في لإطار شبكة القنطار ومغنية المعروفة".

أشار البيان إلى أن البعض تدرب على التخريب والقنص وإطلاق صواريخ الغراد.

لم يصدر أي رد من سوريا وحزب الله وإيران على المزاعم الإسرائيلية.

تعتبر إسرائيل هذه الوحدة المزعومة جزءا من سلسلة معقدة من التحديات التي تواجهها في سوريا.

إسرائيل كانت تعهدت بمنع عدوتها اللدود إيران من التموضع عسكريا هناك، وشنت مئات الغارات ضد ما وصفته بأنه أهداف تابعة لإيران وحزب الله في سوريا.

دبابة إسرائيلية في حقل بمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل

من هو دقدوق؟

دقدوق أطلق سراحه عام 2012 من سجن في العراق لنقص الأدلة بعد اتهامه بالتخطيط لخطف وقتل خمسة جنود أمريكيين في مدينة كربلاء.

كان قد اعتقل عام 2007 من قبل القوات الأمريكية التي سلمته إلى مسؤولين عراقيين في ديسمبر/ كانون أول 2011.

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