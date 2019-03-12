25 إسرائيليا يصلون الإمارات للمشاركة في بطولة رياضية

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، وصول وفد رياضي إلى الإمارات يضم 25 إسرائيليا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة "سبيشل أولمبيك" التي تستضيفها أبو ظبي.

التفاصيل:

"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "الوفد الإسرائيلي للأولمبياد الخاص في أبو ظبي. تستضيف الإمارات الأولمبياد الخاص سبيشل أولمبيك هذا الأسبوع".

إسرائيل بالعربية: سيشارك في الألعاب حوالي 7500 رياضي من 192 دولة بما في ذلك 25 من إسرائيل.

إسرائيل بالعربية: هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة من الشرق الأوسط الألعاب. بالنجاح!

‏الوفد الإسرائيلي يضم ٢٥ رياضيًا وسيتنافسون في السباحة، كرة السلة، الجودو والبولينغ.

الوفد الإسرائيلي للأولمبياد الخاص في أبو ظبي تستضيف الإمارات الأولمبياد الخاص سبيشل اولمبيك هذا الأسبوع. سيشارك في الألعاب حوالي 7500 رياضي من 192 دولة بما في ذلك 25 من إسرائيل. هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة من الشرق الأوسط الألعاب. بالنجاح! pic.twitter.com/5VqdfzZQZr — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 12, 2019

وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وهو يودع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في البطولة.

رئيس دولة #إسرائيل🇮🇱 رؤوفين ريفلين في وداع الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص لعام 2019 في ابو ظبي في #الإمارات_العربية_المتحدة🇦🇪 غدا:" اذهبوا بسلام وعودوا وفي جعبتكم مداليات ذهبية فضية وبرونزية". pic.twitter.com/6BadAO49Ra — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 10, 2019

تطبيع مغربي:

المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ندد بـ"الجريمة التطبيعية الجديدة" في مراكش التي استضافت بطولة دولية للجودو بمشاركة عشرة مصارعين إسرائيليين.

احتضنت مراكش المغربية منافسة الجائزة الكبرى لمراكش للجودو نهاية الأسبوع الماضي.

المرصد قال في بيان "بالمقارنة بالرفض التاريخي والحازم بماليزيا لدخول صهاينة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة قبل أسابيع، يبدو أن المغرب أصبح جنة تطبيعية للصهاينة في المجال الرياضي بشكل مكثف".

المرصد عبر عن إدانته "لانتهاك سيادة ومشاعر ومواقف الشعب المغربي بهكذا حضور لإرهابيين صهاينة، في سياق هجمة صهيونية إجرامية دموية بحق مسيرات العودة على حدود غزة وهجمة تهويدية مسعورة بحق القدس والمسجد الأقصى".

المرصد ذكر بأن بطولة مراكش ليست أول مسابقة رياضية تشهد مشاركة إسرائيليين، وأوضح أن بطولة للجودو نظمت في مدينة أغادير السنة الماضية عزف فيها النشيد الإسرائيلي، وهو ما تسبب في غضب شعبي كبير لدى المغاربة، وفقا للمرصد.

اسرائيل تحصد ميداليتين في بطولة الجودو في المغرب حيث يتم رفع العلم الإسرائيلي يشارك حاليا 10 لاعبي جودو من إسرائيل في بطولة الجودو في مراكش بالمغرب. في المرحلة الحالية من المسابقات، فاز الوفد الإسرائيلي بميداليتين برونزيتين. وقال المدرب: "أنا فخور بأنه تم رفع العلم الإسرائيلي". pic.twitter.com/VA3lMoOp1c — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 10, 2019

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