البث الحي
سياسة

25 إسرائيليا يصلون الإمارات للمشاركة في بطولة رياضية

الوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة في الإمارات
الوفد الإسرائيلي المشارك في البطولة في الإمارات
12/3/2019

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، وصول وفد رياضي إلى الإمارات يضم 25 إسرائيليا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة "سبيشل أولمبيك" التي تستضيفها أبو ظبي.

التفاصيل:
  • "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: "الوفد الإسرائيلي للأولمبياد الخاص في أبو ظبي. تستضيف الإمارات الأولمبياد الخاص سبيشل أولمبيك هذا الأسبوع".
  • إسرائيل بالعربية: سيشارك في الألعاب حوالي 7500 رياضي من 192 دولة بما في ذلك 25 من إسرائيل.
  • إسرائيل بالعربية: هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة من الشرق الأوسط الألعاب. بالنجاح!
  • ‏الوفد الإسرائيلي يضم ٢٥ رياضيًا وسيتنافسون في السباحة، كرة السلة، الجودو والبولينغ.

  • وزارة الخارجية الإسرائيلية نشرت على حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وهو يودع الرياضيين الإسرائيليين المشاركين في البطولة.

تطبيع مغربي:
  • المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ندد بـ"الجريمة التطبيعية الجديدة" في مراكش التي استضافت بطولة دولية للجودو بمشاركة عشرة مصارعين إسرائيليين.
  • احتضنت مراكش المغربية منافسة الجائزة الكبرى لمراكش للجودو نهاية الأسبوع الماضي.
  • المرصد قال في بيان "بالمقارنة بالرفض التاريخي والحازم بماليزيا لدخول صهاينة للمشاركة في بطولة العالم للسباحة قبل أسابيع، يبدو أن المغرب أصبح جنة تطبيعية للصهاينة في المجال الرياضي بشكل مكثف".
  • المرصد عبر عن إدانته "لانتهاك سيادة ومشاعر ومواقف الشعب المغربي بهكذا حضور لإرهابيين صهاينة، في سياق هجمة صهيونية إجرامية دموية بحق مسيرات العودة على حدود غزة وهجمة تهويدية مسعورة بحق القدس والمسجد الأقصى".
  • المرصد ذكر بأن بطولة مراكش ليست أول مسابقة رياضية تشهد مشاركة إسرائيليين، وأوضح أن بطولة للجودو نظمت في مدينة أغادير السنة الماضية عزف فيها النشيد الإسرائيلي، وهو ما تسبب في غضب شعبي كبير لدى المغاربة، وفقا للمرصد.

خلفيات:
  • في أكتوبر من العام الماضي شارك رياضيون إسرائيليون في بطولة دولية للجودو في أبوظبي، حيث رُفع العلم الإسرائيلي وعُزف نشيد الدولة العبرية، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف.
  • في مارس 2018، شارك سائقون إسرائيليون في "رالي أبوظبي الصحراوي" للسيارات، وشاركت الإمارات والبحرين أيضًا في "طواف إيطاليا 2018" للدراجات الهوائية، الذي أُقيم بـ"إسرائيل"، في مايو الماضي.
  • مطلع مارس الماضي أيضًا، شارك 20 رياضيًا إسرائيليًا في بطولة العالم للجوجيتسو لفنون القتال للشباب والناشئين بالإمارات.
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)