25 إسرائيليا يصلون الإمارات للمشاركة في بطولة رياضية

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، وصول وفد رياضي إلى الإمارات يضم 25 إسرائيليا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة "سبيشل أولمبيك" التي تستضيفها أبو ظبي.
الوفد الإسرائيلي للأولمبياد الخاص في أبو ظبي
تستضيف الإمارات الأولمبياد الخاص سبيشل اولمبيك هذا الأسبوع. سيشارك في الألعاب حوالي 7500 رياضي من 192 دولة بما في ذلك 25 من إسرائيل. هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة من الشرق الأوسط الألعاب. بالنجاح! pic.twitter.com/5VqdfzZQZr
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 12, 2019
رئيس دولة #إسرائيل🇮🇱 رؤوفين ريفلين في وداع الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص لعام 2019 في ابو ظبي في #الإمارات_العربية_المتحدة🇦🇪 غدا:" اذهبوا بسلام وعودوا وفي جعبتكم مداليات ذهبية فضية وبرونزية". pic.twitter.com/6BadAO49Ra
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 10, 2019
اسرائيل تحصد ميداليتين في بطولة الجودو في المغرب حيث يتم رفع العلم الإسرائيلي
يشارك حاليا 10 لاعبي جودو من إسرائيل في بطولة الجودو في مراكش بالمغرب. في المرحلة الحالية من المسابقات، فاز الوفد الإسرائيلي بميداليتين برونزيتين. وقال المدرب: "أنا فخور بأنه تم رفع العلم الإسرائيلي". pic.twitter.com/VA3lMoOp1c
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 10, 2019