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نتنياهو: المنطقة بها 22 بلد عربي ولا حاجة لدولة جديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
12/3/2019

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حديثه للعرب في الداخل الفلسطيني المحتل، إن هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى، مؤكدًا على يهودية "إسرائيل".

التفاصيل وفق الإعلام الإسرائيلي:
  • تصريحات نتنياهو جاءت ضمن فيديو بثه حزب الليكود على منصات التواصل خلال حملته لانتخابات الكنيست.
  • نتنياهو: هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى. (في إشارة لحل الدولتين وعدم اعترافه بالدولة الفلسطينية المأمولة).
  • نتنياهو تطرق إلى قانون القومية الذي ينص على أن "إسرائيل دولة يهودية وهي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود".
  • نتنياهو: قانون القومية يعني لمن تتبع الدولة من ناحية قومية. إسرائيل دولة تتبع للشعب اليهودي، تضم العلم باللونين الأزرق والأبيض، والنشيد الوطني هتكفا، وما شابه من رموز.
  • نتنياهو: نحن نعرف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديموقراطية، هذا يعني دولة الشعب اليهودي مع ضمان المساواة بالحقوق لجميع المواطنين.
  • يأتي ذلك، على وقع السجال في المشهد الانتخابي الإسرائيلي عقب تغريدة للممثلة والمذيعة الإسرائيلية روتم سيلع، تحدثت فيها عن حقوق المواطنين العرب السياسية، على خلفية الانتخابات العامة للكنيست.
  • روتم سيلع: متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وجميع البشر ولدوا متساويين. والعرب أيضا هم بشر، والدروز كذلك.
  • نتنياهو: دولة إسرائيل ليست دولة قومية لجميع مواطنيها، وللأقليات الأخرى يوجد تمثيل قومي في دول أخرى. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط.
قانون القومية:
  • البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق في يوليو/تموز الماضي، على "قانون القومية" أو قانون "يهودية الدولة".
  • القانون ينص على أن "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة الاحتلال يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية".
  • هذا القانون قوبل بغضب ورفض فلسطيني وعربي واسع كونه يقنن لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، والتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرعن الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف
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