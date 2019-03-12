مسؤول يمني يطلب إنهاء التحالف مع الإمارات ويصفها بالطرف الأرعن

من قلب العاصمة السعودية الرياض، طالب الدكتور صالح سميع محافظ المحويت اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة إنهاء تحالفه مع الإمارات، منتقدًا دور أبو ظبي في مأساة الحرب باليمن.

"الطرف الأرعن":

في مقابلة ضمن برنامج "مستقبل وطن" على فضائية "سهيل" اليمنية، أكد سميع أن الرئيس هادي طلب دعم السعودية فقط، ولم يطلب دعم أي بلد آخر.

سميع: على الرئيس هادي الاستغناء عن خدمات طرف (في إشارة إلى الإمارات) من التحالف العسكري في اليمن، إذا قرر الاستمرار في غيه، فالمعركة وصلت لمرحلة تكسير العظام.

سميع وصف الإمارات بـ"الطرف الأرعن" الذي يتصرف تصرفات غبية ولئيمة، وهي مصابة بجنون العظمة.

سميع: الإمارات دخلت التحالف معتبرة أن الشرعية نتاج الربيع العربي وقررت استبدال الشرعية بشرعية أخرى في المناطق المحررة.

سميع: رئيس الدولة ممنوع من العودة ووزير الدفاع ممنوع من دخول عدن بإملاء من الإمارات.

سميع: العلاقة مع التحالف تتطلب معالجة، وقد حان الوقت لأن يتكلم الرئيس عن الجوانب المحرجة.

اليمنيون يقولون إن الإمارات تشكل عمدًا مليشيات مسلحة تتحرك بأمرها في عدة محافظات يمنية، لكن الحكومة ترفض وجود مثل هذه التشكيلات المسلحة وتؤكد عدم شرعيتها.

تفاعل واسع:

انتشرت تصريحات الدكتور صالح سميع، وهو أيضًا قيادي في الشرعية اليمنية، وحظيت بتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي.

إعلاميون وسياسيون وناشطون يمنيون وعرب، تفاعلوا بشكل كبير مع اللقاء الذي اعتبروه بأنه فتح النار على الإمارات.. وتلك أبرز التدوينات:

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1105421766439174144?ref_src=twsrc%5Etfw

الدكتور صالح سميع محافظ المحويت : على الرئيس هادي ان يتخذ قرار بحق طرف من التحالف والاستغناء عنه، الشعب اليمني شعب كبير وصاحب حضارة والمعركة وصلت إلى معركة كسر العظم .#صالح_سميع pic.twitter.com/3R59h767as — مختار الرحبي (@alrahbi5) March 12, 2019

محافظ المحويت اليمنية صالح سميع يصف #الامارات بالطرف الأرعن في #التحالف_العربي وتصرفاتها بالغبية ويقول : إذا ظل جانب من التحالف على غيّه فلابد من إتخاذ قرار بالإستغتاء عن خدماته .. المسألة وصلت لمرحلة كسر العظم .. #اليمن #أبوظبي #الامارات_تدعم_المليشيات #الامارات_تدمر_اليمن pic.twitter.com/3GI31RSIgi — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 12, 2019

غبي

لئيم

أرعن

مصاب بجنون العظمة الأوصاف التي استخدمها محافظ المحويت صالح سميع للحديث حول دور الإمارات باليمن. — Ahmed Alshalfi (@alshalfia) March 12, 2019

القيادي في الشرعية اليمنية ومحافظ المحويت صالح سميع في مقابلة متلفزة من الرياض يقول إن #الامارات هي من تمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته من العودة الى #اليمن، ويلمح إلى أن الرئيس قد يتخذ قرار بايقاف مشاركتها في التحالف الذي تقوده #السعودية.#الامارات_تدعم_المليشيات pic.twitter.com/b6EVTzuJx4 — سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) March 11, 2019

تحية جمهورية للدكتور صالح سميع على صراحته المعهودة@SSumie56 pic.twitter.com/Xt00pjYzh6 — 𐩲𐩨𐩵 𐩱𐩡𐩧𐩤𐩺𐩨 Dr. Abdulraqeb (@abdu70761) March 11, 2019

نهيق الامارات ومرتزقتها يرتفع عاليا بعد الموقف الوطني المشرف لليمن ولكل اليمنين للأستاذ الدكتور صالح سميح سميع والذي يلتحق بالصوت الوطني والحر عبدالعزيز جباري لرفض الدور الاماراتي القذر في اليمن تجاه الرئيس والحكومة واليمنين نخشى غدا تطالب السعوديه باقالته بعد الاستاذ جباري pic.twitter.com/L4e6FvevDR — مختار عبدالمعز (@AljabriMokh) March 11, 2019

https://twitter.com/fared_alawlaqe/status/1105416339701813248?ref_src=twsrc%5Etfw

محافظ المحويت يفتح النار على الإمارات

د. صالح سميع — اسد الشرعيه (@0dm6YJ1Yznih4Z6) March 11, 2019

https://twitter.com/asd1305/status/1105387709458272256?ref_src=twsrc%5Etfw