البث الحي
سياسة

مسؤول يمني يطلب إنهاء التحالف مع الإمارات ويصفها بالطرف الأرعن

12/3/2019

من قلب العاصمة السعودية الرياض، طالب الدكتور صالح سميع محافظ المحويت اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة إنهاء تحالفه مع الإمارات، منتقدًا دور أبو ظبي في مأساة الحرب باليمن.

"الطرف الأرعن":
  • في مقابلة ضمن برنامج "مستقبل وطن" على فضائية "سهيل" اليمنية، أكد سميع أن الرئيس هادي طلب دعم السعودية فقط، ولم يطلب دعم أي بلد آخر.
  • سميع: على الرئيس هادي الاستغناء عن خدمات طرف (في إشارة إلى الإمارات) من التحالف العسكري في اليمن، إذا قرر الاستمرار في غيه، فالمعركة وصلت لمرحلة تكسير العظام.
  • سميع وصف الإمارات بـ"الطرف الأرعن" الذي يتصرف تصرفات غبية ولئيمة، وهي مصابة بجنون العظمة.
  • سميع: الإمارات دخلت التحالف معتبرة أن الشرعية نتاج الربيع العربي وقررت استبدال الشرعية بشرعية أخرى في المناطق المحررة.
  • سميع: رئيس الدولة ممنوع من العودة ووزير الدفاع ممنوع من دخول عدن بإملاء من الإمارات.
  • سميع: العلاقة مع التحالف تتطلب معالجة، وقد حان الوقت لأن يتكلم الرئيس عن الجوانب المحرجة.
  • اليمنيون يقولون إن الإمارات تشكل عمدًا مليشيات مسلحة تتحرك بأمرها في عدة محافظات يمنية، لكن الحكومة ترفض وجود مثل هذه التشكيلات المسلحة وتؤكد عدم شرعيتها.
تفاعل واسع:
  • انتشرت تصريحات الدكتور صالح سميع، وهو أيضًا قيادي في الشرعية اليمنية، وحظيت بتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي.
  • إعلاميون وسياسيون وناشطون يمنيون وعرب، تفاعلوا بشكل كبير مع اللقاء الذي اعتبروه بأنه فتح النار على الإمارات.. وتلك أبرز التدوينات:

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1105421766439174144?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/fared_alawlaqe/status/1105416339701813248?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/asd1305/status/1105387709458272256?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)