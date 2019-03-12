مسؤول يمني يطلب إنهاء التحالف مع الإمارات ويصفها بالطرف الأرعن

من قلب العاصمة السعودية الرياض، طالب الدكتور صالح سميع محافظ المحويت اليمنية، الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة إنهاء تحالفه مع الإمارات، منتقدًا دور أبو ظبي في مأساة الحرب باليمن.
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1105421766439174144?ref_src=twsrc%5Etfw
الدكتور صالح سميع محافظ المحويت : على الرئيس هادي ان يتخذ قرار بحق طرف من التحالف والاستغناء عنه، الشعب اليمني شعب كبير وصاحب حضارة والمعركة وصلت إلى معركة كسر العظم .#صالح_سميع pic.twitter.com/3R59h767as
— مختار الرحبي (@alrahbi5) March 12, 2019
محافظ المحويت اليمنية صالح سميع يصف #الامارات بالطرف الأرعن في #التحالف_العربي وتصرفاتها بالغبية ويقول : إذا ظل جانب من التحالف على غيّه فلابد من إتخاذ قرار بالإستغتاء عن خدماته .. المسألة وصلت لمرحلة كسر العظم .. #اليمن #أبوظبي #الامارات_تدعم_المليشيات #الامارات_تدمر_اليمن pic.twitter.com/3GI31RSIgi
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 12, 2019
غبي
لئيم
أرعن
مصاب بجنون العظمة
الأوصاف التي استخدمها محافظ المحويت صالح سميع للحديث حول دور الإمارات باليمن.
— Ahmed Alshalfi (@alshalfia) March 12, 2019
القيادي في الشرعية اليمنية ومحافظ المحويت صالح سميع في مقابلة متلفزة من الرياض يقول إن #الامارات هي من تمنع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته من العودة الى #اليمن، ويلمح إلى أن الرئيس قد يتخذ قرار بايقاف مشاركتها في التحالف الذي تقوده #السعودية.#الامارات_تدعم_المليشيات pic.twitter.com/b6EVTzuJx4
— سمير النمري sameer alnamri (@sameer_alnamri) March 11, 2019
تحية جمهورية للدكتور صالح سميع على صراحته المعهودة@SSumie56 pic.twitter.com/Xt00pjYzh6
— 𐩲𐩨𐩵 𐩱𐩡𐩧𐩤𐩺𐩨 Dr. Abdulraqeb (@abdu70761) March 11, 2019
نهيق الامارات ومرتزقتها يرتفع عاليا بعد الموقف الوطني المشرف لليمن ولكل اليمنين للأستاذ الدكتور صالح سميح سميع والذي يلتحق بالصوت الوطني والحر عبدالعزيز جباري لرفض الدور الاماراتي القذر في اليمن تجاه الرئيس والحكومة واليمنين نخشى غدا تطالب السعوديه باقالته بعد الاستاذ جباري pic.twitter.com/L4e6FvevDR
— مختار عبدالمعز (@AljabriMokh) March 11, 2019
https://twitter.com/fared_alawlaqe/status/1105416339701813248?ref_src=twsrc%5Etfw
محافظ المحويت يفتح النار على الإمارات
د. صالح سميع
— اسد الشرعيه (@0dm6YJ1Yznih4Z6) March 11, 2019
https://twitter.com/asd1305/status/1105387709458272256?ref_src=twsrc%5Etfw
تحية للدكتور / صالح سميع الذي يتحدث بشجاعة وصدق وحرص عن حقيقة الاوضاع في اليمن pic.twitter.com/VVvVfKMt1h
— أشرف الشدادي (@alshadadiashra1) March 11, 2019