فيديو: شهيد بالضفة واقتحامات واعتداء على نساء في الأقصى

استشهد شاب فلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء شرقي الخليل برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الحرم القدسي واعتدت على الموجودين فيه بالضرب.

شهيد في الخليل:

وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

قوات الاحتلال فتحت النار صوب الشاب، بالقرب في منطقة واد الحصين، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرقي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاده.

جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب الذي يعمل في محكمة شرعية بالخليل، وكان يحمل حقيبته التي يضع فيها أوراق المحكمة، وسقط على الأرض.

قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى إعلان استشهاده.

اقتحام الحرم القدسي: