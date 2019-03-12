فيديو: شهيد بالضفة واقتحامات واعتداء على نساء في الأقصى

استشهد شاب فلسطيني ظهر اليوم الثلاثاء شرقي الخليل برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الحرم القدسي واعتدت على الموجودين فيه بالضرب.
شهيد في الخليل:
- وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (27 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
- قوات الاحتلال فتحت النار صوب الشاب، بالقرب في منطقة واد الحصين، بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرقي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاده.
- جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب الذي يعمل في محكمة شرعية بالخليل، وكان يحمل حقيبته التي يضع فيها أوراق المحكمة، وسقط على الأرض.
- قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى إعلان استشهاده.
اقتحام الحرم القدسي:
- القوات الخاصة للاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت ظهر اليوم، الحرم القدسي، وذلك بذريعة إلقاء زجاجة حارقة تجاه غرفة الشرطة.
- قوات الاحتلال بادرت إلى إغلاق بواب الأقصى، وتنفيذ حملة اعتقالات بعد الاعتداء بالضرب على الموجودين في المكان، ومن ضمنهم نساء وأطفال.
- كانت أنباء سابقة قد تحدثت عن إطلاق المفرقعات النارية باتجاه غرفة الشرطة في المسجد الأقصى، تبعها اقتحام لقوات الاحتلال.
- مصادر مقدسية أكدت اعتداء قوات الاحتلال على الموجودين في المكان، وبينهم نساء وأطفال ورجال دين، كما تم اعتقال عدد من الشبان في المكان.
- قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أبواب المسجد الأقصى واعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتان، وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك.
- مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، قال إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الاقصى، وعدد من العاملين في المسجد، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال في المسجد.
- طلاب مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية لم يتمكنوا من مغادرة المدرسة من بابي الأسباط وحطة بعد إغلاقهما من قبل قوات الاحتلال.