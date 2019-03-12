شاهد: الاحتلال يغلق الأقصى ويمنع الأذان ويعتدي على المصلين

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، الثلاثاء، في وجه المصلين ومنعت رفع الأذان والصلاة داخل قبة المسلمين الأولى واعتدت على المصلين.

التفاصيل

شرطة الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى وباحاته في القدس الشرقية وأخلت المصلين منه.

في وقت سابق الثلاثاء، اقتحمت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مصلى قبة الصخرة داخل المسجد الأقصى، واعتدت على مصلين بالضرب.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال مشيعين يحملون جثمانا من دخول الأقصى من باب الأسباط والصلاة على الميت.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول جنازة للمسجد الأقصى ويعتدي على المشيعين

أظهرت لقطات تلفزيونية على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين قبل إغلاق الأقصى.

اعتداءات شرطة الاحتلال طالت النساء وكبار السن بالمسجد الأقصى

الاحتلال أغلق أبواب القدس القديمة أيضا ومنع مغادرة الفلسطينيين منها أو الوصول إليها، وسمح لليهود والأجانب فقط بالتنقل.

منعت الشرطة الإسرائيلية رفع أذان المغرب والعشاء من المسجد الأقصى، ما اضطر المصلين إلى رفع الأذان وأداء الصلاة قبالة بواباته.

مئات المصلين الفلسطينيين أدوا صلاة المغرب والعشاء أمام بوابات المسجد الأقصى بعد إغلاقه.

المصلون الفلسطينيون أدوا الصلاة أمام المسجد الأقصى بعد إغلاق الاحتلال له

المصلون الفلسطينيون أدوا الصلاة أمام المسجد الأقصى بعد إغلاق الاحتلال له

التجمع الأكبر للمصلين كان أمام باب الأسباط.

اعتقالات

الاحتلال قال إنه اعتقل أكثر من عشرة أشخاص من ضمنهم "أشخاص يشتبه بتورطهم بالهجوم على مقر للشرطة" قرب الحرم القدسي.

الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين لدى محاولتهم الصلاة بالمسجد الأقصى

المتحدث باسم الشرطة ادعى العثور على "مفرقعات وزجاجات حارقة" في منطقة الحرم الشريف.

الاحتلال قال إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين ابتداء من صلاة فجر الأربعاء.

دعوات للنفير

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعت الجماهير في الأراضي الفلسطينية إلى الزحف نحو المسجد الأقصى وكسر قرار الاحتلال بإغلاقه، وفرض إرادة المصلين بحقهم الكامل بالدخول والخروج من المسجد.

حماس في بيان: أمتنا العربية والإسلامية مدعوة إلى وقفة جادة مع أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتصدي الفعلي لإجراءات الاحتلال واعتداءاته المتكررة على القدس وأهلها ومقدساتها.

حماس: شعبنا لن يسمح بمرور المحاولات الصهيونية الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى تنتقص من حقنا الكامل فيه.

إصابات

الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنه أخلى خمسة جرحى فلسطينيين إلى مستشفى المقاصد في القدس الشرقية.

الهلال الأحمر: المصابون تعرضوا لاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى، وتم علاج شخص سادس ميدانيا.

الهلال الأحمر: اعتدت شرطة الاحتلال على طواقمنا ومنعتنا من الوجود في محيط باب الأسباط.

توعد إسرائيلي

وزير الأمن الإسرائيلي توعد الفلسطيني، قائلا إنه لن يسمح "بمصلى جديد" في الأقصى.

وزير الأمن الإسرائيلي غلعاد أردان: دعوني أكرر القول، لن يتم إنشاء مسجد إضافي في باحات الحرم.

أردان: سنفعل كل ما هو ضروري للاحتفاظ بالوضع الراهن.

أردان كان يشير إلى مصلى باب الرحمة الذي أعيد فتحه مؤخرا.

الوزير الإسرائيلي أنحى باللائمة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس في أنها تحاول "التسبب في حرب دينية" في الأقصى.

تنديد أردني

في عمان ندد الأردن بإغلاق إسرائيل أبواب المسجد الاقصى وباحاته.

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني عبدالناصر أبو البصل: إغلاق المسجد الذي أعد للصلاة، وللزيارة اعتداء صارخ على الحريات الدينية، وأمر مرفوض.

أبو البصل: الاحتلال يسعى إلى تأجيج الصراع الديني في المنطقة.

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