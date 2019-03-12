دول عدة تغلق أجواءها أمام بوينغ "737 ماكس" وتعلق استخدامها

علقت بلدان وشركات طيران عدة عمل طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس بعد حادث تحطم لطائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد 4 أشهر من حادث مماثل في إندونيسيا.

حمل حادثا التحطم للخطوط الجوية الإثيوبية الأحد وشركة "لايون إير" في إندونيسيا قبل أربعة أشهر عددا كبيرا من البلدان وشركات الطيران على تعليق استخدام هذا النوع من الطائرات للرحلات المتوسطة، رغم أن بوينغ أكدت "عدم وجود أي سبب يحملها على توجيه تعليمات جديدة للشركات".

حطام الطائرة الإثيوبية بوينغ 737 ماكس

البلدان التي أغلقت مجالها الجوي

فرنسا وبريطانيا وإيطاليا

منعت الدول الأوربية الثلاث كل طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق في أجوائها.

أستراليا:

منعت هيئة الطيران المدني الأسترالية، الثلاثاء، كل طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق في أجوائها بمفعول فوري.

لا تشغل الشركات الجوية الأسترالية هذه الطائرات وإنما تستخدمها "سيلك إير" السنغافورية، و"فيجي إيرويز" لتسيير رحلات إليها.

سنغافورة:

أعلنت هيئة الطيران المدني في سنغافورة التعليق "المؤقت" اعتبارا من، الثلاثاء، لتشغيل كل رحلات هذا الطراز من الطائرات، في الذهاب والإياب، بسبب الحادثين.

يطال الإجراء طائرة "سيلك إير" و"تشاينا ساذرن إيرلاينز" و"غارودا إندونيسيا" و"شاندونغ إيرلاينز" و"تاي لايون إي" التي تسير كذلك رحلات إلى سنغافورة باستخدام هذا الطراز من بوينغ.

البلدان التي علقت الرحلات

الصين:

طلب المكتب الصيني للطيران المدني من الشركات الجوية الصينية تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى تؤكد السلطات الأمريكية وشركة بوينغ "التدابير المتخذة لضمان سلامة الرحلات بصورة فعالة".

تحدث المكتب عن "أوجه تشابه" نظراً لأن "الحادثين الجويين (مع لايون إير والخطوط الجوية الإثيوبية) وقعا لطائرتي بوينغ 737 ماكس 8 سُلمتا حديثا، وحصل كلاهما خلال مرحلة الإقلاع".

سُلمت بالإجمال 76 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس إلى نحو عشر شركات جوية صينية، منها تشاينا وهاينان إيرلاينز وشانغهاي إيرلاينز، كما تفيد معلومات نشرت في يناير/كانون الثاني على موقع الشركة الأمريكية على الإنترنت.

إندونيسيا:

قررت إندونيسيا التي خسرت شركتها لايون إير طائرة بوينغ 737 ماكس8 في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 مع 189 شخصا على متنها، وقف استخدام هذه الطائرات.

تشغل شركة "لايون إير" الإندونيسية منخفضة التكلفة، عشر طائرات بوينغ 737 ماكس 8، وشركة غارودا الوطنية طائرة واحدة.

كوريا الجنوبية:

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية تجميد طائرتين تابعتين لشركة "إيستر جت" وهي الوحيدة الكورية الجنوبية التي تمتلك بوينغ 737 -8 (طائرتان) النموذج الذي تعرض لحادث تحطم طائرة إثيوبية، بالتوقف عن استخدام هذه الطائرات في انتظار نتائج التحقيق.

منغوليا:

أعلنت هيئة الطيران المدني تعليق طائرة وحيدة من هذا الطراز لدى شركة "منغوليان إيرلاينز" الجوية.

الشركات التي جمدت رحلات هذه الطائرات

جمدت شركة إثيوبيان إيرلاينز، بعد الحادث الذي تعرضت له إحدى طائراتها، الأحد، كامل أسطولها من بوينغ 737 ماكس حتى إشعار آخر.

تملك الشركة الإثيوبية أربع طائرات وقدمت طلبا لشراء 29 طائرة.

غول (البرازيل، 7 طائرات)، أيرومكسيكو (المكسيك، 6 طائرات)، كومير (جنوب إفريقيا، طائرة واحدة)، كايمانو ايروايز (جزر كايمان، طائرتان).

قررت شركة إيرولينياس ارجونتيناس الأرجنتينية "التعليق الموقت للاستثمار التجاري" لخمس طائراتها بوينغ من طراز 737 ماكس 8.

الشركات التي تواصل تشغيل طائراتها

في الولايات المتحدة، قالت هيئة الطيران الفيدرالية إنها مستعدة لاتخاذ "تدابير فورية ومناسبة" إذا ما ظهرت "مشكلة تؤثر على سلامة" الطائرات.

طلبت الوكالة من بوينغ إجراء تغييرات "في موعد أقصاه أبريل/نيسان المقبل على برمجيات ونظام تحسين المناورة المعروف اختصاراً "إم.سي.إي.سي" (MCAS) لتجنب الحوادث.

شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات