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سياسة

تركيا ترفض الاعتداءات على الأقصى وتتهم نتنياهو بالعنصرية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
12/3/2019

طالبت تركيا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالعنصرية الصارخة".

التفاصيل:
  • وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إنه لا يمكن قبول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.
  • أوغلو: ينبغي أن نقول "قف" لهذا التهور الإسرائيلي.
  • أوغلو: لا يمكننا قبول الأفعال الإسرائيلية المتهورة التي تطال الأماكن المقدسة.
  • أوغلو: على العالم بأسره أن يعرب عن رفضه لهذا الأمر.
  • أوغلو: للأسف زادت عدوانية إسرائيل نتيجة التشجيع الأمريكي.
  • أوغلو: سنواصل الحديث عن كافة الانتهاكات، فلا يمكننا التخلي عن قضايانا المقدسة والوطنية.
  • تركيا اتهمت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالعنصرية الصارخة" بعد تأكيده أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل "للشعب اليهودي فقط".
  • المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن هناك "1,6 مليون عربي مسلم يعيشون في إسرائيل. هل ستتحرك الحكومات الغربية أو أنها ستصمت مرة أخرى تحت الضغط؟".
  • كالن: أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز.
  • كالن كان يعلق على تصريحات نتنياهو أن اسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي".
ما القصة؟
  • نتنياهو كان قد قال إن دولة إسرائيل ليست دولة قومية لجميع مواطنيها، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط.
  • تصريحات نتنياهو جاءت ضمن فيديو بثه حزب الليكود على منصات التواصل خلال حملته للانتخابات البرلمانية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
  • نتنياهو: هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى. (في إشارة لعدم قبوله حل الدولتين).
  • نتنياهو: قانون القومية يعني لمن تتبع الدولة من ناحية قومية. إسرائيل دولة تتبع للشعب اليهودي، تضم العلم باللونين الأزرق والأبيض، والنشيد الوطني هتكفا، وما شابه من رموز.
  • نتنياهو: نحن نعرف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية، هذا يعني دولة الشعب اليهودي مع ضمان المساواة بالحقوق لجميع المواطنين.
  • نتنياهو كان يرد على تغريدة للممثلة والمذيعة الإسرائيلية روتم سيلع، تحدثت فيها عن حقوق المواطنين العرب.
  • روتم سيلع: متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وجميع البشر ولدوا متساويين. والعرب أيضا هم بشر، والدروز كذلك.
قانون القومية:
  • ينص قانون القومية على أن "إسرائيل دولة يهودية وهي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود".
  • القانون ينص أيضا على أن "الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية".
  • البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق في يوليو/تموز الماضي، على "قانون القومية" أو قانون "يهودية الدولة".

  • القانون قوبل بغضب ورفض فلسطيني وعربي واسع كونه يقنن لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، والتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرعن الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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