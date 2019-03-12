تركيا ترفض الاعتداءات على الأقصى وتتهم نتنياهو بالعنصرية

القانون قوبل بغضب ورفض فلسطيني وعربي واسع كونه يقنن لنظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، والتطهير العرقي ويرسخ العداء ويشرعن الاستيطان والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيًا.