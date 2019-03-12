تركيا ترفض الاعتداءات على الأقصى وتتهم نتنياهو بالعنصرية

طالبت تركيا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بالعنصرية الصارخة".
التفاصيل:
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال إنه لا يمكن قبول الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.
- أوغلو: ينبغي أن نقول "قف" لهذا التهور الإسرائيلي.
- أوغلو: لا يمكننا قبول الأفعال الإسرائيلية المتهورة التي تطال الأماكن المقدسة.
- أوغلو: على العالم بأسره أن يعرب عن رفضه لهذا الأمر.
- أوغلو: للأسف زادت عدوانية إسرائيل نتيجة التشجيع الأمريكي.
- أوغلو: سنواصل الحديث عن كافة الانتهاكات، فلا يمكننا التخلي عن قضايانا المقدسة والوطنية.
- تركيا اتهمت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالعنصرية الصارخة" بعد تأكيده أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها بل "للشعب اليهودي فقط".
- المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن قال إن هناك "1,6 مليون عربي مسلم يعيشون في إسرائيل. هل ستتحرك الحكومات الغربية أو أنها ستصمت مرة أخرى تحت الضغط؟".
- كالن: أدين هذه العنصرية الصارخة وهذا التمييز.
- كالن كان يعلق على تصريحات نتنياهو أن اسرائيل ليست دولة "لجميع مواطنيها" بل "فقط للشعب اليهودي".
ما القصة؟
- نتنياهو كان قد قال إن دولة إسرائيل ليست دولة قومية لجميع مواطنيها، إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط.
- تصريحات نتنياهو جاءت ضمن فيديو بثه حزب الليكود على منصات التواصل خلال حملته للانتخابات البرلمانية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
- نتنياهو: هناك 22 دولة للعرب في المنطقة، وليس هناك أي حاجة لدولة أخرى. (في إشارة لعدم قبوله حل الدولتين).
- نتنياهو: قانون القومية يعني لمن تتبع الدولة من ناحية قومية. إسرائيل دولة تتبع للشعب اليهودي، تضم العلم باللونين الأزرق والأبيض، والنشيد الوطني هتكفا، وما شابه من رموز.
- نتنياهو: نحن نعرف دولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية، هذا يعني دولة الشعب اليهودي مع ضمان المساواة بالحقوق لجميع المواطنين.
- نتنياهو كان يرد على تغريدة للممثلة والمذيعة الإسرائيلية روتم سيلع، تحدثت فيها عن حقوق المواطنين العرب.
- روتم سيلع: متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها. وجميع البشر ولدوا متساويين. والعرب أيضا هم بشر، والدروز كذلك.
قانون القومية: