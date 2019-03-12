الإمارات على رأس قائمة سوداء للاتحاد الأوربي.. لماذا؟

يتجه وزراء مالية الاتحاد الأوربي إلى إضافة الإمارات وإقليم برمودا البريطاني وجزيرة أروبا الهولندية إلى قائمة الاتحاد السوداء للملاذات الضريبية، الثلاثاء، حسبما تفيد وثائق للاتحاد.

التفاصيل:

إيطاليا وإستونيا تعارضان إدراج الإمارات، وفقًا لما تظهره وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

من المتوقع أن تشهد أكبر مراجعة للقائمة منذ تبنيها في ديسمبر/كانون الأول 2017 زيادة عدد النطاقات القضائية المدرجة عليها لثلاثة أمثالها من خمسة حاليًا.

وثائق الاتحاد الأوربي تظهر أن مسودة القائمة الموسعة تضم أيضًا جزيرة باربادوس في الكاريبي وسلطنة عمان فضلًا عن مناطق أخرى في الكاريبي والمحيط الهادي.

الاتحاد الأوربي المؤلف من 28 عضوًا، وضع القائمة بعد انكشاف تفشي التهرب الضريبي من جانب شركات وأفراد أثرياء.

ما الضرر؟

الإدراج على القائمة يضر بسمعة الدول والأراضي ويعرضها لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوربي، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات.

بريطانيا ضغطت على باقي دول الاتحاد الأوربي من أجل عدم إدراج برمودا، لكنها رفعت اعتراضاتها بعد أن قالت المفوضية الأوربية إن الجزيرة "تتلاعب" من أجل التحايل على متطلبات الاتحاد الأوربي، وفقًا لمحضر وقائع اجتماع لممثلين عن دول الاتحاد في هذا الشأن.

تُدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وتُرفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.

المفوضية الأوربية قالت في الوثيقة إنه كان من المقرر أن تعدل برمودا قواعدها الضريبية بنهاية فبراير/شباط، لكنها أضافت ثغرات جديدة في تشريع معدل ولم تقدم نصًا نهائيًا بنهاية المهلة.

الإمارات-إيطاليا:

مسودة القائمة التي أعدها خبراء ضرائب من الاتحاد الأوربي تضم دولة الإمارات، والتي تُعد مركزًا ماليًا لمنطقة الشرق الأوسط، لكن إيطاليا تعيق إدراجها، بحسب الوثيقة. وسيتخذ وزراء المالية قرارًا نهائيًا خلال اجتماع اليوم الثلاثاء.

تقول الوثيقة ومسؤولان أوربيان إن هولندا ستستخدم حق النقض من أجل عدم إدراج جزيرتها أروبا في حالة رفع اسم الإمارات من مسودة القائمة.

في اجتماع مغلق يوم الجمعة، قال مندوب إيطاليا، وفقًا لوثيقة، إنه ينبغي إعطاء الإمارات مهلة لنهاية السنة من أجل تغيير قواعدها والامتثال للمعايير الضريبية للاتحاد الأوربي.

إيطاليا قالت إن لدى الإمارات – التي تضم المركزين الماليين الكبيرين دبي وأبوظبي – "قيودًا دستورية" تبرر تأخرها في تغيير القواعد.

مُنحت معظم الدول والأراضي الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوربي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية 2018 للامتثال لمعايير الاتحاد الأوربي وتفادي الإدراج على القائمة السوداء.

خلفيات: