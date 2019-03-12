الأمم المتحدة: مقتل 22 يمنيا بينهم أطفال جراء غارات سعودية إماراتية

أعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 22 مدنيا بينهم نساء وأطفال لقوا حتفهم في ضربات جوية نفذها التحالف السعودي الإماراتي الأسبوع الحالي في شمال اليمن.

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ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قالت إن الهجوم الذي وقع في مديرية كشر بمحافظة حجة أسفر عن مقتل عشر نساء و12 طفلا وإصابة 30 شخصا منهم 14 أعمارهم أقل من 18 عاما.

غراندي: نقل الكثير من الأطفال المصابين إلى مستشفيات في مديرية عبس وصنعاء للعلاج وقد تكون هناك حاجة لإجلاء عدة أشخاص لإنقاذهم.

أصيب بجروح في القصف في مديرية كشر في حجة 30 شخصا آخر، بينهم 14 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام و18 عاما، جرى نقل بعضهم إلى مستشفيات في صنعاء.

المتمردون الحوثيون اتّهموا عبر وسائل الإعلام الناطقة باسمهم التحالف العسكري بقيادة السعودية بشن غارات على المنطقة المستهدفة.

المتحدث باسم "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دوليا ضيف الله الشامي قال في بيان نشرته وكالة "سبأ" المتحدثة باسم الحوثيين إن التحالف "تعمّد ارتكاب هذه المجزرة".

مديرية كشر شهدت اشتباكات متفرقة في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تغيير ولاءات قبائل محلية على ما يبدو في الحرب المعقدة.

بيان للأمم المتحدة: اشتباكات اندلعت بين الحوثيين وقبائل حجور في نهاية يناير/ كانون الثاني ثم اشتد القتال في مارس/ آذار مع بدء الضربات الجوية.

مجلس الأمن يحث طرفي حرب اليمن على تنفيذ اتفاق السلام

حث الأعضاء الخمسة الدائمون بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طرفي حرب اليمن، الثلاثاء، على تطبيق اتفاق السلام بمدينة الحديدة الساحلية، وهي خطوة يأملون أن تؤدي إلى نهاية للصراع الدائر منذ أربع سنوات.

قال سفراء الصين وفرنسا وروسيا بريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن في بيان إنهم يشعرون "بقلق بالغ" إزاء عدم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

قال السفراء "نحن … نحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاتفاق بنية حسنة ودون مزيد من التأخير ودون سعي أي طرف لاستغلال إعادة انتشار قوات الآخر".

السفراء أضافوا "ندعو الجميع إلى ضمان قدرة بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة على تأدية عملها بأمان ودون تدخل".

واتفقت جماعة الحوثي والحكومة المدعومة من السعودية على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة وتبادل الأسرى وإعادة فتح ممرات إنسانية لمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون من الجوع مع نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع.

وتعثر اتفاق ستوكهولم في ظل قلق كل طرف من أن يحاول الآخر استغلال الانسحاب لتحقيق مكاسب على الأرض.

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