صرف الدفعة الرابعة من المنحة القطرية لـ55 ألف أسرة فقيرة بغزة

للمرة الرابعة، بدأت دولة قطر، اليوم الإثنين، في صرف مساعدات مالية، لنحو 55 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة المحاصر.

ووصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مساء أمس، إلى غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي يجريها للإشراف على توزيع المنحة القطرية.

التفاصيل:

مئات الفلسطينيين، تجمعوا اليوم أمام فروع بنك البريد (حكومي)، في محافظات قطاع غزة، اليوم، لتلقي المساعدة المالية البالغة 100 دولار لكل عائلة مستفيدة من المنحة.

هذه هي المرة الرابعة التي تقدم فيها دولة قطر، هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، والتي تأتي ضمن منحة خصصتها دولة قطر في تشرين أول 2018 لمساعدة أهالي قطاع غزة.

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة كانت قد أعلنت، أمس الأحد، أنها ستبدأ صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، اليوم الإثنين.

من المقرر أن تستفيد من هذه المساعدات النقدية 55 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرًا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

عملية توزيع المساعدات النقدية تتم عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وذلك وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (غيتي)

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