شاهد: الجزائريون يحتفلون بتخلي بوتفليقة عن العهدة الخامسة

خرج جزائريون إلى الشوارع مساء اليوم الاثنين للاحتفال بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن قراره بالترشح لولاية خامسة مذعنا لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه.

التفاصيل:

عقب الإعلان عن عدم الترشح لولاية جديدة خرج حشد من المتظاهرين إلى الشوارع يلوحون بعلم جزائري ضخم. وانضم إليهم مئات من الشباب وكبار السن. وأطلقت السيارات أبواقها تعبيرا عن الفرح.

قال سائق سيارة أجرة يدعى محمد (50 عاما) "لقد آتت احتجاجاتنا ثمارها. لقد هزمنا أنصار الولاية الخامسة".

رسالة بوتفليقة

في سلسلة إعلانات مساء اليوم الاثنين، قالت الرئاسة إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال أبريل/نيسان، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام.

استقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، المعروف بأنه من أعضاء الدائرة المقربة من بوتفليقة، رئيسا جديدا للوزراء.

عين بوتفليقة رمطان لعمامرة، المستشار الدبلوماسي لبوتفليقة، نائبا لرئيس الوزراء.

اجتمع الرئيس أيضا مع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح.

فرنسا ترحب

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رحب بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وذلك في بيان، اليوم.

لودريان تابع في بيانه "غداة التظاهرات الكبرى التي حصلت بهدوء واحترام في كل أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في أن يتم سريعا إطلاق دينامية جديدة من شأنها تلبية التطلعات العميقة للشعب الجزائري".

وزير الخارجية الفرنسي أضاف أن "فرنسا تجدد تمسّكها بروابط الصداقة مع الجزائر وتتمنى لشعبها السلام والاستقرار والازدهار".

احتفالات في الشوارع بالجزائر العاصمة عقب سحب بوتفليقة لترشحه لعهدة خامسة pic.twitter.com/GZkrItI0HP — EL BILAD – البلاد (@El_Bilade) March 11, 2019

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