ترمب: حتما سأفوز بأغلبية ساحقة لو ترشحت للانتخابات الإسرائيلية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أنه لو ترشح لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة للكنيست الأسرائيلي الشهر المقبل، لفاز بـ98% من أصوات الإسرائيليين.

ورغم أن مصدر هذه الثقة لدى ترمب ليس واضحًا تمامًا، لكنه هاجم الأمريكيين اليهود على خلفية تصويت نسبة عالية منهم للحزب الديمقراطي.

وقال ترمب إن "أعضاء الحزب الديمقراطي يكرهون إسرائيل، والغريب أن عددًا كبيرًا من اليهود يصوتون للحزب الديمقراطي، وهذا أمر مستهجن وغريب"، وفقًا لموقع "وللا" الإسرائيلي.

التفاصيل وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي:

ترمب قال خلال اجتماع مغلق لمؤيدين ومتبرعين للحزب الجمهوري في مار لاغو، يوم الجمعة الماضي، وتم تسريبه من قبل العديد من المسؤولين، إنه لو استطاع المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية، لفاز بأغلبية ساحقة.

ترمب زعم بأنه قد يحصل على 98% من الأصوات إذا رشح نفسه لمنصب رئيس وزراء إسرائيل، الذي يشغله بنيامين نتنياهو منذ عام 10 سنوات.

ترمب استفاض في الحديث عن مدى محبة الإسرائيليين له في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. وتفاخر بشكل لافت بحجم الدعم الذي قدمه لإسرائيل.

ترمب: لا أفهم كيف أن اليهود بإمكانهم التصويت لصالح الديمقراطيين. هذا حزب يكره الشعب اليهودي. لقد أصبح الديمقراطيون حزبًا معاديًا لإسرائيل ولليهود".

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