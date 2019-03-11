بدء محاكمة الناشطة السعودية لجين الهذلول هذا الأسبوع

تبدأ محاكمة لجين الهذلول، وهي واحدة ضمن نحو عشرة مدافعين بارزين عن حقوق المرأة بالسعودية محتجزين منذ العام الماضي، يوم الأربعاء، وفقًا لما قالته أسرتها على "تويتر".

يقول نشطاء إن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول التي يبلغ عمرها 29 عامًا، مسجونون في حبس انفرادي ويعاملون بشكل سيء ويتعرضون لتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

حبس النشطاء يثير ردود فعل غاضبة على السعودية بعد مقتل خاشقجي:

احتجاز النشطاء أدى إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالقنصلية السعودية في إسطنبول غضبًا عالميًا.

دعت أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، قالا إنهما أثارا هذه القضية مع السلطات السعودية خلال زيارات جرت في الآونة الأخيرة.

لم يرد مكتب الاتصالات للحكومة السعودية على طلب للتعليق، ولكن مكتب النائب العام قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه أكمل تحقيقاته مع المحتجزين ويعد لمحاكمتهم.

قال أخوها وليد على تويتر يوم الأحد "سوف تُعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء القادم الساعة 8 صباحا في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب".

وليد أضاف "لم يُسمح لها بتوكيل محام ولم تُعط لها لائحة اتهام".

النائب العام السعودي كان قد قال في يونيو حزيران الماضي إنه تم إلقاء القبض على خمسة رجال وأربع نساء واحتجازهم للاشتباه بالإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وسائل الإعلام السعودية، شنت حملة على الناشطين وعلى نطاق واسع بوصفهم خونة.

لم يتضح ما إذا كان المحتجزون الآخرون سيحاكمون أيضًا هذا الأسبوع.

لجين الهذلول، دافعت عن إنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام وصاية الرجل بالسعودية وقد احتجزت من قبل 37 يومًا في 2014 بعد أن حاولت قيادة سيارة من دولة الإمارات إلى السعودية، ورفع حظر قيادة النساء للسيارات في يونيو/حزيران بعد أسابيع من احتجازها من جديد.

احتُجز عشرات من النشطاء الآخرين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل خلال العامين الماضيين في محاولة على ما يبدو للتضييق على المعارضين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي عزز من سلطاته.

ماكرون يثير غضب السعودية بسبب لجين الهذلول:

ماكرون يتذكر لجين الهذلول في يوم المرأة