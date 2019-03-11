السعودية أكبر مستورد: تعرف على مبيعات الأسلحة في العالم

أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين، أن واردات الأسلحة إلى دول منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 87% خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف المعهد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط مثّلت 35% من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

أهم ما ورد في التقرير:

السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين 2014- 2018، بزيادة نسبتها 192%، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها (2009 – 2013).

مصر التي حلت في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في الفترة بين 2014 و2018، زادت وارداتها من الأسلحة 3 أضعاف بنسبة 206% في العشر سنوات الأخيرة (2009 – 2018).

زيادة واردات الأسلحة إلى كل من إسرائيل بنسبة 354%، وقطر (225%) والعراق (139%) في الفترة بين 2009-2018.

انخفضت واردات سوريا من الأسلحة بنسبة 87% خلال نفس الفترة، وفق التقرير.

ذهب أكثر من نصف المبيعات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.

استأثرت كل من المملكة العربية السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر، بنحو ثلث واردات العالم من الأسلحة.

طلب كبير

التقرير نقل عن بيتر وايزمان، باحث في برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة بمعهد (سيبري) قوله "هناك طلب كبير على الأسلحة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في منطقة الخليج، حيث تنتشر الصراعات والتوترات".

وايزمان أضاف أن "روسيا وفرنسا وألمانيا زادات بشكل كبير مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر في السنوات الخمس الماضية".

تراجع واردات الغرب وأفريقيا

في المقابل، انخفضت واردات الأسلحة خلال السنوات الـ10 الماضية في الأمريكيتين بنسبة 36%، وفي أوربا بنسبة 13%، وأفريقيا بنسبة 6.5%، بحسب ما ورد في تقرير سيبري.

التقرير أوضح أن الجزائر استحوذت على 56% من واردات أفريقيا من الأسلحة الرئيسية، خلال السنوات الخمس الماضية.

نيجيريا وأنغولا والسودان والكاميرون والسنغال كانوا أكبر مستورد للأسلحة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واستحوذوا معًا على 56% من واردات الأسلحة للمنطقة.

انخفضت مشتريات فنزويلا من الأسلحة بنسبة 83% خلال السنوات الـ10 الماضية.

التقرير أظهر ارتفاع عدد الدول التي تصدر الصين إليها الأسلحة، حيث وصل عددهم خلال السنوات الخمس الماضية إلى 53 بلدًا، مقارنة بـ41 في السنوات الخمس التي سبقتها، و32 بلدًا في الفترة بين 2004- 2008.

باكستان حافظت على مكانتها كمستورد رئيسي للأسلحة الصينية، حيث تتلقى لوحدها 37% من إجمالي مبيعات الأسلحة الصينية منذ 1991، حسب التقرير.

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