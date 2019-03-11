السعودية أكبر مستورد: تعرف على مبيعات الأسلحة في العالم
11/3/2019
أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين، أن واردات الأسلحة إلى دول منطقة الشرق الأوسط زادت بنسبة 87% خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف المعهد، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن مبيعات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط مثّلت 35% من حجم تجارة السلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية.
أهم ما ورد في التقرير:
السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة بين 2014- 2018، بزيادة نسبتها 192%، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها (2009 – 2013).
مصر التي حلت في المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في الفترة بين 2014 و2018، زادت وارداتها من الأسلحة 3 أضعاف بنسبة 206% في العشر سنوات الأخيرة (2009 – 2018).
زيادة واردات الأسلحة إلى كل من إسرائيل بنسبة 354%، وقطر (225%) والعراق (139%) في الفترة بين 2009-2018.
انخفضت واردات سوريا من الأسلحة بنسبة 87% خلال نفس الفترة، وفق التقرير.
ذهب أكثر من نصف المبيعات الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث حصلت المملكة العربية السعودية وحدها على 22% من إجمالي المبيعات الأمريكية، مما يجعلها السوق الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا.
استأثرت كل من المملكة العربية السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر، بنحو ثلث واردات العالم من الأسلحة.
طلب كبير
التقرير نقل عن بيتر وايزمان، باحث في برنامج الإنفاق العسكري والأسلحة بمعهد (سيبري) قوله "هناك طلب كبير على الأسلحة من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، في منطقة الخليج، حيث تنتشر الصراعات والتوترات".
وايزمان أضاف أن "روسيا وفرنسا وألمانيا زادات بشكل كبير مبيعاتها من الأسلحة إلى مصر في السنوات الخمس الماضية".
تراجع واردات الغرب وأفريقيا
في المقابل، انخفضت واردات الأسلحة خلال السنوات الـ10 الماضية في الأمريكيتين بنسبة 36%، وفي أوربا بنسبة 13%، وأفريقيا بنسبة 6.5%، بحسب ما ورد في تقرير سيبري.
التقرير أوضح أن الجزائر استحوذت على 56% من واردات أفريقيا من الأسلحة الرئيسية، خلال السنوات الخمس الماضية.
نيجيريا وأنغولا والسودان والكاميرون والسنغال كانوا أكبر مستورد للأسلحة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واستحوذوا معًا على 56% من واردات الأسلحة للمنطقة.
انخفضت مشتريات فنزويلا من الأسلحة بنسبة 83% خلال السنوات الـ10 الماضية.
التقرير أظهر ارتفاع عدد الدول التي تصدر الصين إليها الأسلحة، حيث وصل عددهم خلال السنوات الخمس الماضية إلى 53 بلدًا، مقارنة بـ41 في السنوات الخمس التي سبقتها، و32 بلدًا في الفترة بين 2004- 2008.
باكستان حافظت على مكانتها كمستورد رئيسي للأسلحة الصينية، حيث تتلقى لوحدها 37% من إجمالي مبيعات الأسلحة الصينية منذ 1991، حسب التقرير.
أكبر 5 دول مصدرة
أكبر 5 دول مصدرة للأسلحة في الفترة بين 2014 – 2018 كانت الولايات المتحدة وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين.
تلك الدول استحوذت على 75% من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم خلال الفترة نفسها.
صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة نمت بنسبة 29% خلال السنوات الـ10 الماضية، مضيفًا أن حصة واشنطن من إجمالي الصادرات العالمية ارتفعت من 30 إلى 36%.
اتسعت الفجوة بين أكبر بلدين مصدرين للسلاح في العالم؛ وهما الولايات وروسيا.
الصادرات الأمريكية من الأسلحة الرئيسية كانت أعلى من صادرات روسيا بنسبة 75% خلال السنوات الخمس الماضية، في حين كان صادرات الأولى أعلى بنسبة 12% فقط في فترة الخمس سنوات التي سبقتها.
52% من صادرات الأسلحة الأمريكية كانت من نصيب الشرق الأوسط في الفترة بين 2014- 2018.
انخفضت صادرات روسيا من الأسلحة بنسبة 17% خلال السنوات الـ10 الماضية، وعزا التقرير الدولي ذلك إلى تراجع مبيعات أسلحتها إلى الهند وفنزويلا.
زادت صادرات فرنسا وألمانيا من الأسلحة، خلال الفترة نفسها، بنسبة 43% و13% على التوالي.
استحوذت دول الاتحاد الأوربي على 27% من صادرات الأسلحة العالمية في السنوات الخمس الماضية.
الصين احتلت خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية.
صادرات الأسلحة التركية والكورية الجنوبية والإسرائيلية زادت زيادة كبيرة بنسب، 170% و94 %، و60 %على التوالي، خلال السنوات العشر الماضية.