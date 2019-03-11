البرلمان السوداني يخفض فترة الطوارئ إلى 6 أشهر

وافق البرلمان السوداني على فرض حالة الطوارئ في كامل البلاد، ولكن لفترة ستة أشهر فقط بدلا من عام كما طلب الرئيس عمر البشير.

التفاصيل:

تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلا من سنة واحدة، جاء بناء على تقرير من لجنة برلمانية تم تشكيلها للنظر في المرسوم الرئاسي، الذي أصدره البشير في 22 من فبراير/ شباط الماضي.

تقرير اللجنة قال إن تعديل مدة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر يأتي للحد من تأثير الخطوة على العملية الانتخابية المخطط لها في 2020.

تقرير اللجنة رأى أيضا أن "الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ".

التقرير شمل جملة من التحفظات والتخوفات بينها تأثير الطوارئ على ممارسة العمل السياسي وحرية الصحافة فضلا عن مطالبتها بتقييد فترة الاعتقال الممنوحة للأمن بمدد محددة.

وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم قال إن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد "تضع قيودا على الحريات العامة".

تصريحات سالم جاءت الأربعاء الماضي أمام النواب خلال عرضه الأمر الرئاسي على البرلمان.

هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها البرلمان تعديلات جوهرية على مراسيم يصدرها البشير.

الجلسة الطارئة للبرلمان تأخرت عن الموعد المعلن لأكثر من ثلاث ساعات.

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