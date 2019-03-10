نتنياهو يتوعد غزة وعباس يرحب بحل الدولتين

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة، بينما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن يديه ممدوتان لأي حكومة تؤمن بحل الدولتين.

نتنياهو يتوعد

نتنياهو قال في اجتماع الحكومة الأسبوعي إنه لن يتردد في شن عملية واسعة النطاق على القطاع المحاصر على الرغم من قرب الانتخابات.

نتنياهو: على الرغم من أن "فصائل مارقة" كانت وراء "الاستفزازات" الأخيرة في غزة، فإنها "لا تعفي حماس" من المسؤولية.

نتنياهو: لقد سمعت أشخاصا في غزة يقولون بما أننا وسط حملة انتخابية، فإنه من المستبعد شن عملية واسعة النطاق.

نتنياهو: أود أن أقول لحماس لا تعتمدوا على ذلك. سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة السلام والهدوء إلى سكان المناطق الحدودية مع غزة، والجنوب بأكمله.

غارات على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن طائراته شنت غارات على مواقع لحركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من الأحد، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في الأراضي الإسرائيلية.

بيان لجيش الاحتلال: طائرات مقاتلة قصفت العديد من الأهداف العسكرية في مجمع لحماس في شمال قطاع غزة، إضافة إلى زورقين لحماس.

جيش الاحتلال: الضربات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة السبت "وبسبب مواصلة أعمال العنف المنطلقة من القطاع باتجاه إسرائيل".

سقط الصاروخ في حقل في منطقة أشكول الإسرائيلية من دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات.

رد حماس

مصدر أمني في حماس: أصيب موقعان للحركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب زورق للصيد غرب دير البلح الواقعة في وسط القطاع.

المصدر الأمني: الزورقان اللذان تعرضا للقصف ليسا تابعين للجناح العسكري في حماس.

المصدر: الضربات الإسرائيلية لم توقع إصابات.

عباس يمد يديه

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لوفد من حزب ميريتس اليساري الإسرائيلي في مقره برام الله، الأحد، إنه يمد يده لأي حكومة إسرائيلية "تؤمن بحل الدولتين"، و"لا تستمر في عنادها ضد السلام".

تمار زاندبرغ رئيسة الحزب زارت عباس مع وفد من حزبها.

عباس: نسعى دائما إلى السلام وليس لنا أي خيار آخر، وهذا الموقف اتخذناه منذ العام 1988، ولا نزال ملتزمين به حتى الآن.

عباس: مطلبنا حل الدولتين حسب حدود 1967، والحوار على القضايا المعلقة.

عباس: نحن نمد أيدينا إلى أية حكومة تؤمن بذلك، وهذا هو موقفنا ولن نتراجع عنه.

عباس: كل شخص في العالم يعرف أننا عقدنا اتفاقيات مع 83 دولة في العالم لمحاربة الإرهاب، أولى هذه الدول كانت الولايات المتحدة وثانيتها إسرائيل.

عباس: موقفنا لن نتراجع عنه، رؤية حل الدولتين و"محاربة العنف والإرهاب" وأموالنا يجب أن تعود إلينا.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (أرشيفية)

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