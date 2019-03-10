محكمة سودانية تحكم بالسجن والغرامة على ابنة زعيم المعارضة

أصدرت محكمة طوارئ سودانية، الأحد، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي.

تصريحات نون كشكوش المحامية:

نون هي عضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ قالت إن قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه (نحو 43 دولارا امريكيا) بحق مريم المهدي.

كشكوش أضافت أن مريم رفضت دفع الغرامة.

التفاصيل:

اعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.

فرقت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق، الأحد، المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان.

أمس السبت، قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات، وهو الحكم الأول بالجلد منذ بدء محاكمة المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ الأسبوع الماضي.

قضت محكمة بالسجن والجلد لـ 9 فتيات على خلفية مشاركتهن في الاحتجاجات ضد البشير

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