عباس يكلف قياديا فتحاويا بتشكيل حكومة وحماس ترفض

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، الأحد، إن الرئيس محمود عباس كلف محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف:

يشرفني قبول تكليفكم لي رئيسا لوزراء حكومتكم التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع من كل له علاقة من فصائل منظمة التحرير وقوى وفعاليات مجتمعية ومن ثم عرضها عليكم للإقرار والمصادقة.

أدرك الظرف الذي نمر به سياسيا واقتصاديا وماليا وأعي الهجمة على صمودكم وثباتكم.

أفهم من هذا التكليف أنه علي وعلى الحكومة القادمة أن نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم.

التفاصيل:

سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف أسبوعان لتشكيل حكومته وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور.

يأتي تعيين اشتية خلفا لرئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله التي غلب عليها الطابع المهني وأطلق عليها اسم "حكومة التوافق الوطني".

يتوقع محللون أن يؤدي تشكل حكومة بقيادة حركة فتح إلى زيادة الانقسام القائم بين حركتي فتح وحماس.

فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس قال إن هذا التكليف ينم عن "سلوك تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام".

برهوم: حماس لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني، والمدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

محمد إشتيه يتلقى خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ـ رويترز

من هو محمد اشتية؟