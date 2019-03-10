ضحايا الطائرة الإثيوبية ينتمون إلى 33 دولة

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وكانت متجهة صباح اليوم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية (رسمية) عن متحدث باسم الشركة (لم تسمه) قوله "لا يوجد ناجين من حادث تحطم الطائرة بوينغ 737".

الطائرة كان على متنها 157 شخصا، بينهما 149 راكبا يحملون جنسيات 33 دولة، و8 من أفراد الطاقم.

جنسيات عدد من الركاب حسب بيان الخطوط الإثيوبية

32 كينيا.

18 كنديا.

9 إثيوبيين.

8 أمريكيين.

8 صينيين.

7 بريطانيين.

6 مصريين.

فرنسيان.

مغربيان.

راكب واحد من كل من اليمن والسودان.

ولم يعلن بعد عن جنسيات باقي الركاب.

تحطم الطائرة