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سياسة|إثيوبيا

ضحايا الطائرة الإثيوبية ينتمون إلى 33 دولة

امرأة تبكي في مطار جومو كينياتا الكيني بينما تنتظر مزيدا من المعلومات بشأن الطائرة الإثيوبية المنكوبة
امرأة تبكي في مطار جومو كينياتا الكيني بينما تنتظر مزيدا من المعلومات بشأن الطائرة الإثيوبية المنكوبة
10/3/2019

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، الأحد، مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة المنكوبة، وكانت متجهة صباح اليوم من العاصمة أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية (رسمية) عن متحدث باسم الشركة (لم تسمه) قوله "لا يوجد ناجين من حادث تحطم الطائرة بوينغ 737".

الطائرة كان على متنها 157 شخصا، بينهما 149 راكبا يحملون جنسيات 33 دولة، و8 من أفراد الطاقم.

جنسيات عدد من الركاب حسب بيان الخطوط الإثيوبية
  • 32 كينيا.
  • 18 كنديا.
  • 9 إثيوبيين.
  • 8 أمريكيين.
  • 8 صينيين.
  • 7 بريطانيين.
  • 6 مصريين.
  • فرنسيان.
  • مغربيان.
  • راكب واحد من كل من اليمن والسودان.

ولم يعلن بعد عن جنسيات باقي الركاب.

تحطم الطائرة
  • في وقت سابق اليوم، تحطمت طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي في طريقها إلى نيروبي.
  • أشار بيان صادر عن الخطوط الإثيوبية أنّ الطائرة "تحطمت قرب منطقة بيشوفتو (جنوب أديس أبابا) بعد بعد 6 دقائق فقط من إقلاعها من مطار بوليه الدولي بأديس أبابا".
  • الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ 737 ماكس8" وهي النسخة الجديدة من عائلة بوينغ.
  • الطائرة تسلمتها الخطوط الإثيوبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب تقارير إعلامية.
  • تعد حادثة اليوم الثانية التي تتعرض لها طائرة "بوينغ ماكس8" خلال أقل من 5 أشهر.
  • كانت طائرة أخرى من الطراز ذاته، تابعة لشركة "ليون إير" التايلاندية، تحطمت في البحر قرب إندونيسيا في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وعلى متنها قرابة 190 شخصًا.
المصدر : وكالات
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