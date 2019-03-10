البث الحي
سياسة

شاهد: "حافظ الأسد" يشعل المظاهرات في درعا مهد الثورة

10/3/2019

تظاهر العشرات من سكان مدينة درعا، الأحد، احتجاجاً على إقامة تمثال للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، بعد ما يقرب من 8 سنوات من إسقاط المتظاهرين التمثال الأصلي في المكان نفسه.

ما القصة؟
  • احتج مئات السوريين في مدينة درعا (مهد الثورة السورية) على إقامة تمثال جديد للرئيس الراحل حافظ الأسد في المكان نفسه الذي أزال المتظاهرون التمثال الأصلي عنه عام 2011 مع انطلاق احتجاجات سلمية ضد النظام السوري. 
  • متظاهرون وشهود قالوا إن السكان خرجوا إلى شوارع الحي القديم بالمدينة، الذي دمرته الحرب، داعين لإسقاط الأسد قبل أيام من الذكرى الثامنة لبدء المطالبة بإسقاط نظام الأسد.
  • انطلق المتظاهرون من باحة المسجد العمري، ورددوا هتافات مطالبة بإسقاط النظام، وجابوا شوارع عدة في درعا البلد. 
  • أظهرت مقاطع فيديو شباناً ورجالاً يسيرون خلال المظاهرة وآخرين على دراجات نارية وهم يرددون شعارات عدة من بينها "عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد"، و"بالروح بالدم نفديك يا شهيد". 
خلفيات:
  • أقدم متظاهرون في مارس/آذار 2011 ضد النظام، على اقتلاع تمثال والد الرئيس الحالي بشار الأسد.
  • كانت درعا مهدا لاحتجاجات سلمية على حكم أسرة الأسد في عام 2011، وهي الاحتجاجات التي قابلها النظام السوري بقمع مفرط أدى إلى سقوط قتلى قبل انتشارها في أنحاء سوريا.
  • استعادت قوات النظام السوري السيطرة على درعا، بدعم من روسيا ومليشيات إيرانية مسلحة، في يوليو/ تموز من العام الماضي.
  • لم تنتشر قوات النظام في كل المناطق التي شملتها اتفاقات تسوية وإجلاء أبرمتها روسيا مع الفصائل المعارضة تحت ضغط عسكري، من بينها درعا البلد، ولكن لا وجود لأي فصيل مسلح في المنطقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

إثر اغتيال والده.. نجل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية تحت حماية المخابرات الأمريكية

نظراً لصلة القرابة يعدّ "هان سول" من المرشحين لزعامة كوريا الشمالية في حال شهدت تغيراً في الحكم (رويترز)

النائب العام: لا يوجد اعتقال ولا إخفاء قسري في مصر

صورة من داخل أحد السجون المصرية (الجزيرة - أرشيف)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)