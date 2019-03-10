شاهد: السيسي يكلف ضابطا بارزا بالجيش بتولي وزارة النقل

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تكليف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة مهام وزارة النقل والمواصلات، عقب حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا.

التفاصيل

السيسي قال خلال ندوة للقوات المسلحة: نحن قلنا إن من سيتولى هذا الأمر (مرفق النقل) كامل الوزير.

السيسي: أنا أعطي هذا المرفق لأحد أفضل ضباط الجيش.

السيسي: البرلمان في عطلة حاليا ولا بد من موافقته، وبالتالي سيؤدي الوزير الجديد القسم بعد موافقة البرلمان لدى عودته إلى الانعقاد.

السيسي: الدولة ستدعم الوزير في تحقيق النهضة الكاملة لقطاع النقل وفي 30 يونيو/حزيران المقبل سنرى قطاعا جديدا.

خلفيات

استقال وزير النقل السابق هشام عرفات إثر اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة قطارات رمسيس في القاهرة واشتعال حريق فيه ما أدى إلى مقتل 22 شخصا، وإصابة عشرات آخرين في 27 فبراير/شباط الماضي.

هذه المرة الأولى في مصر التي يتم تكليف رجل عسكري بوزارة النقل.

منذ تولي السيسي الحكم في 2014، تتولى الهيئة الهندسية بقيادة كامل الوزير الإشراف على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحكومية ومن بينها تطوير الشبكة العامة للطرق.

في 27 من فبراير/ شباط الماضي، صدم جرار قطار مسرع سدا خرسانيا عند نهاية رصيف ما تسبّب في انفجار واندلاع حريق ضخم قتل 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.

النائب العام أمر بتوقيف 11 شخصا احتياطيا على ذمة تحقيقات في الحادث من بينهم سائق جرار القطار ومساعده وعامل المناورة المرافق للجرار الذي ثبت تعاطيه للمخدرات، حسب بيان للنائب العام.

اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة قطارات رمسيس في القاهرة واشتعال حريق فيه ما أدى إلى مقتل 22 شخصا