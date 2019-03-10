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سياسة|تركيا

شاهد: أردوغان يتهم مسيرة نسوية بالإساءة للإسلام

10/3/2019

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مسيرة نسوية جرى تنظيمها في وسط إسطنبول، الجمعة الماضي، بالإساءة للإسلام عبر الاستهزاء بالأذان للصلاة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال حشد قبيل الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 من مارس/ آذار المقبل لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

التفاصيل:
  • عرض أردوغان خلال حشد انتخابي أذاعه التلفزيون، الأحد، فيديو جرى تصويره أثناء المسيرة يظهر نساء يرددن هتافات بينما يرتفع صوت الأذان من مسجد قريب.
  • قال أردوغان للحشد: "أساءوا للأذان بترديد الشعارات وبالصفير والاستهزاء".
ما القصة؟
  • احتشد آلاف النساء في وسط إسطنبول، مساء الجمعة الماضي، في مسيرة احتفالا باليوم العالمي للمرأة لكن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهن.
  • قالت نسوة شاركن في المسيرة على "تويتر" إن ترديد الهتافات والصفير كانا ضمن فعاليات المسيرة ولم يكن الهدف منها الاستهزاء من الأذان للصلاة الذي بدأ أثناء المسيرة.
خلفية:
  • عادة ما تمنع الشرطة التركية الاحتجاجات في وسط اسطنبول وفي أماكن أخرى.
  • شددت أنقرة القيود بعد فرض حالة الطوارئ في أعقاب محاولة انقلاب في عام 2016. ورفعت حالة الطوارئ في يوليو/ تموز الماضي.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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