رغم المخاوف من تعرضهم للتعذيب.. ماليزيا ترحّل ستة مصريين
10/3/2019
رحّلت ماليزيا ستة مصريين وتونسيًا على الرغم من احتجاجات جماعات لحقوق الإنسان.
ترحيل 6 مصريين:
المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون، قال في بيان، اليوم الأحد، إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص قيل إنهم اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.
محمد فوزي قال إن التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.
كان هذان الشخصان وهما في العشرينات من العمر قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016.
الشرطة قالت إنه يُزعم استخدامهما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم هناك.
محمد فوزي قال إنه "يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى".
المصريون الخمسة الآخرون اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.
محمد فوزي: نظرًا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرًا أمنيًا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم.. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة.
محمد فوزي: ماليزيان اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.
جماعات حقوقية تقول إن أعضاء هذه الجماعة قد يتعرضون لتعذيب واضطهاد في مصر والتي تصفهم بأنهم إرهابيون.
منظمة العفو الدولية بماليزيا، قالت إن المصريين المبعدين يواجهون الآن خطر الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال المطول ومحاكمات غير نزيهة.
شاميني دارشني كاليموت المدير التنفيذي للمنظمة قالت "نحث الحكومة الماليزية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب".
خلفيات:
قبل أيام، قال متحدث باسم الخارجية الماليزية إن بلاده سلمّت مصر 4 معارضين قال إنه تم اعتقالهم على خلفية "اتهامات أمنية"، وقيل إنهم مطلوبون في قضايا متنوعة في بلدهم.
ماليزيا كانت قد اعتقلت مئات الأشخاص في السنوات القليلة الماضية للاشتباه بصلتهم بجماعات مسلحة بعد أن شن مسلحون متحالفون مع تنظيم الدولة سلسلة هجمات في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة في يناير/ كانون الثاني عام 2016.
أدى هجوم بقنابل يدوية على حانة على مشارف العاصمة الماليزية كوالالمبور في يونيو حزيران 2016 إلى إصابة ثمانية أشخاص. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي كان الأول من نوعه في ماليزيا.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ترحيل شباب مصريين معارضين إلى مصر، فقد سبق ذلك ترحيل تركيا لمحمد عبدالحفيظ، المحكوم عليه بالإعدام، إلى بلاده، في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.