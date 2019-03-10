رغم المخاوف من تعرضهم للتعذيب.. ماليزيا ترحّل ستة مصريين

رحّلت ماليزيا ستة مصريين وتونسيًا على الرغم من احتجاجات جماعات لحقوق الإنسان.

ترحيل 6 مصريين:

المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون، قال في بيان، اليوم الأحد، إن من بين المشتبه بهم خمسة أشخاص قيل إنهم اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.

محمد فوزي قال إن التونسي وأحد المصريين المبعدين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة التونسية التي أدرجتها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

كان هذان الشخصان وهما في العشرينات من العمر قد اعتقلا من قبل لمحاولتهما دخول البلاد بشكل غير قانوني في 2016.

الشرطة قالت إنه يُزعم استخدامهما جوازي سفر مزورين لدخول ماليزيا بنية السفر إلى بلد ثالث وشن هجوم هناك.

محمد فوزي قال إنه "يُشتبه بأن أعضاء هذه المجموعة الإرهابية شاركوا في خطط لشن هجمات واسعة النطاق في دول أخرى".

المصريون الخمسة الآخرون اعترفوا بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان ويواجهون اتهامات بإيواء ونقل وتشغيل الشخصين الآخرين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة.

محمد فوزي: نظرًا لأن وجود هؤلاء الأجانب يشكل خطرًا أمنيًا فقد تم ترحيل كل المشتبه بهم إلى أوطانهم.. وتم تقديم توصيات بإدراجهم في القائمة السوداء لحظر دخولهم ماليزيا مدى الحياة.

محمد فوزي: ماليزيان اعتقلا في عملية مكافحة الإرهاب تلك.

احتجاجات حقوقية:

جماعات حقوقية تقول إن أعضاء هذه الجماعة قد يتعرضون لتعذيب واضطهاد في مصر والتي تصفهم بأنهم إرهابيون.

منظمة العفو الدولية بماليزيا، قالت إن المصريين المبعدين يواجهون الآن خطر الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال المطول ومحاكمات غير نزيهة.

شاميني دارشني كاليموت المدير التنفيذي للمنظمة قالت "نحث الحكومة الماليزية على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل من يواجهون خطر الاضطهاد أو خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في بلد آخر بما في ذلك التعذيب".

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