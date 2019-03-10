حملة على تويتر تطالب بإنقاذ الداعية سلمان العودة من الإعدام

تفاعل ناشطون بكثافة عبر هاشتاج"#العودة_في_خطر"، مطالبين بإنقاذ الداعية السعودي سلمان العودة، بعد أن طلبت النيابة العامة إعدامه يوم الأربعاء الماضي.
وأعلن عبدالله نجل الشيخ سلمان العودة أن الجلسة السرية التي كانت مقررة لمحاكمة والده، والتي تأجلت ثلاث مرات، انعقدت يوم 6 مارس/ آذار الجاري دون حضور العودة، وكشف عن أن النيابة العامة جددت طلب إعدامه.
السلطات السعودية مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ #سلمان_العودة .. وعلينا جميعاً عدم الصمت والتغريد لكشف قمع السلطات ضده والانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في مثل هذا اليوم قبل سنة ونصف.#العودة_في_خطر pic.twitter.com/VqxQBsa606
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019
لنتحرك جميعاً قبل أن تنفذ السلطات ما تسعى إليه من إعدام للشيخ #سلمان_العودة بتهم زائفة .. ولو بالكلمة لا تصمتوا عن انتهاكات السلطات ضد معتقلي الرأي !! #العودة_في_خطر pic.twitter.com/IeymT6zAcA
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019
الشيخ سلمان #العودة_في_خطر ان يتم اعدامه من دون سبب، وهو الذي تعرض لعدة أخطار وأضرار على يد السلطات بدءاً بالعزل الانفرادي ومروراً بحرمانه من الدواء والتضييق عليه بالزيارات والاتصالات !
الحرية للعودة و لجميع معتقلي الرأي. pic.twitter.com/tBhk4FPfJP
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019
#العودة_في_خطر والعمري في خطر والقرني في خطر
معتقلو الرأي في خطر شديد طالما هم رهن الاعتقال التعسفي ! pic.twitter.com/QbZzhuEAwe
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019
اليوم انعقدت جلسة سرية في محاكمة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، والتي لم يُحضِروا الوالد لها هذه المرة،
وقد أكّد فيها النائب العام طلبه السابق بالقتل تعزيراً للوالد بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي.
أسأل الله له الفرج ولكل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً.
— د. عبدالله العودة (@aalodah) March 6, 2019
The Farce of Justice in Saudi Arabia.
My piece with the New York Times (@nytimes) today on my father Salman Alodah (@salman_alodah) and the story of his arrest and the secret trial in which the Saudi Attorney General sought death penalty against him:https://t.co/Yyi4zM1SML
— د. عبدالله العودة (@aalodah) February 13, 2019
د. عبدالله العودة لقناة PBS: تصلني تهديدات يومية بأنه سيتم الإمساك بي وإرسالي إلى زنزانة قرب والدي الشيخ #سلمان_العودة !! pic.twitter.com/jlS1Y39EhR
— معتقلي الرأي (@m3takl) March 7, 2019
https://twitter.com/SaudiOlamaa/status/1104377424685551616?ref_src=twsrc%5Etfw
حتى بعد جريمة الغدر بخاشقجي مازال النظام مستمرا في تصعيده ولا يبدي أي نوايا للتراجع عن هذا المسار .. والضغط يولد الانفجار لو كانوا يعقلون #العودة_في_خطر
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) March 9, 2019
فرج الله عن الشيخ وبقية إخوانه وأخواته الذين امتلأت بهم السجون ..
— عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) March 9, 2019
#العودة_في_خطر
من الجلسات التي لاتنسى جلوسي مع الشيخ العوده، فكر وأدب وأخلاق وعلم وبساطة وتواضع .
اللهم فك أسره وأرجعه سالمآ الي أهله.
— ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) March 9, 2019
https://twitter.com/Isalmnahaya/status/1104390787125702656?ref_src=twsrc%5Etfw
لك الحمد مهما استطال البلاء
ومهما استبد الألم..
لك الحمد إن الرزايا عطاء
وإن المصيبات بعض الكرم..
فرج الله كربك شيخنا الجليل وفك أسرك وأذل من اختطفك #سلمان_العودة#العودة_في_خطر pic.twitter.com/wQRlYJoJy6
— نوّارة (@naw_ara) March 9, 2019
من إبداعات الشيخ سلمان العودة.. نفتقده وجحافل من الأحرار الذين يضيئون دروب الأمل لهذه الأمة.. https://t.co/FMS8bvcMBN
— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 9, 2019
من التهم للشيخ سلمان العودة فك الله أسره :
إنشاء منظمة النصرة للدفاع عن رسول الله والذب عنه
هذه حلية يتحلى بها الشيخ وحسنة من جملة حسناته وعمل يُشكر عليه ❤️
نعوذ بالله من انتكاس الفطرة السليمة …..
نعوذ بالله من مشايخ السلطان وقضاة السوء ….
#العودة_في_خطر
— د. أنس آل الشيخ (@AnasAlalShikh) March 9, 2019
المبدع عبدالله الشريف اختصر الكثير الكثير في أقل من دقيقتين .. تعليق أكثر من رائع على اعتقال الشيخ سلمان العودة والتهم الموجهة له ..#العودة_في_خطر pic.twitter.com/7whnBGYi1q
— نحو الحرية (@hureyaksa) March 9, 2019
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1104378805987229697?ref_src=twsrc%5Etfw
تقرير يستعرض الإنتهاكات التي تعرض لها سلمان العودة على يد الحكومة السعودية التي أرعبها صمت هذا الشيخ الذي رفض مناصرة الباطل والوقوف مع الظلم ..
ساهموا في نشره .. pic.twitter.com/66mFI5zrwS
— نحو الحرية (@hureyaksa) March 9, 2019
https://twitter.com/KK12D3/status/1104408077174923265?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1104368739410046978?ref_src=twsrc%5Etfw
#العودة_في_خطر
الداعية التونسي بشير بن حسن يهاجم النظام السعودي بعد تلويحه بإعدام الشيخ سلمان العودة .. ويطالب الجميع بالتحرك فوراً واستخدام كافة طرق الإنكار لأن الأمر لن يتوقف عند الشيخ سلمان .. pic.twitter.com/02wgt7QRz6
— تلسكوب نيوز (@TNNArabic) March 9, 2019
#العودة_في_خطر
اطفال الشيخ حرمو من حنان امهم
كان الشيخ يسعى جاهدا لمداوة أطفاله والعناية بهم بعد فقد والدتهم ورؤيتها ورائحتها في البيت
امهم كانت كالوطن يستيقضوا على صوتها حنانها وجودها بقربهم
وحرمهم بن سلمان من عطف والدهم
هل تُشعر بمرارة ان تفقد اغلى اثنين في حياتك؟ pic.twitter.com/DgqGWWQChz
— جاسم (@jassem_72) March 9, 2019
https://twitter.com/toonah/status/1104380354188718080?ref_src=twsrc%5Etfw
#العودة_في_خطر
من الصعب أن نشرح لهذة الصغيرة التهم الي سببت بإعتقال والدها أو أن نشرح لها لما طالبوا بإعدامة وماهي الجريمة .
عن تهمة التغريدة أو عدم كفاية الدعاء لولي الأمر أم دفاعة عن رسول اللة .
سامحينا يا لدن عجزنا أن نفهم فكيف لنا أن نشرح . pic.twitter.com/7teVRBKHx5
— خديجة (@Khadija_4k) March 9, 2019
https://twitter.com/Byraniadesign/status/1104369302994644992?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/shiitai1986/status/1104385556052500481?ref_src=twsrc%5Etfw