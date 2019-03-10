حملة على تويتر تطالب بإنقاذ الداعية سلمان العودة من الإعدام

تفاعل ناشطون بكثافة عبر هاشتاج"#العودة_في_خطر"، مطالبين بإنقاذ الداعية السعودي سلمان العودة، بعد أن طلبت النيابة العامة إعدامه يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن عبدالله نجل الشيخ سلمان العودة أن الجلسة السرية التي كانت مقررة لمحاكمة والده، والتي تأجلت ثلاث مرات، انعقدت يوم 6 مارس/ آذار الجاري دون حضور العودة، وكشف عن أن النيابة العامة جددت طلب إعدامه.

العودة في خطر:

المغردون والناشطون تفاعلوا بغضب ضد النظام السعودي، وأعلنوا تضامنهم مع الشيخ العودة، وغيره من معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون بلا تهم حقيقية.

حساب "معتقلي الرأي" دعا في عدة تغريدات على تويتر، للتحرك من أجل إنقاذ الشيخ سلمان العودة بتهم زائفة، مؤكدًا أن الشيخ العودة في خطر هو وكل معتقلي الرأس في السعودية.

السلطات السعودية مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ #سلمان_العودة .. وعلينا جميعاً عدم الصمت والتغريد لكشف قمع السلطات ضده والانتهاكات التي تعرض لها منذ اعتقاله في مثل هذا اليوم قبل سنة ونصف.#العودة_في_خطر pic.twitter.com/VqxQBsa606 — معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019

لنتحرك جميعاً قبل أن تنفذ السلطات ما تسعى إليه من إعدام للشيخ #سلمان_العودة بتهم زائفة .. ولو بالكلمة لا تصمتوا عن انتهاكات السلطات ضد معتقلي الرأي !! #العودة_في_خطر pic.twitter.com/IeymT6zAcA — معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019

الشيخ سلمان #العودة_في_خطر ان يتم اعدامه من دون سبب، وهو الذي تعرض لعدة أخطار وأضرار على يد السلطات بدءاً بالعزل الانفرادي ومروراً بحرمانه من الدواء والتضييق عليه بالزيارات والاتصالات !

الحرية للعودة و لجميع معتقلي الرأي. pic.twitter.com/tBhk4FPfJP — معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019

#العودة_في_خطر والعمري في خطر والقرني في خطر

معتقلو الرأي في خطر شديد طالما هم رهن الاعتقال التعسفي ! pic.twitter.com/QbZzhuEAwe — معتقلي الرأي (@m3takl) March 9, 2019

قال عبد الله العودة -وهو كبير الباحثين في مركز التفاهم الإسلامي المسيحي بجامعة جورج تاون الأمريكية- في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء الماضي إن النائب العام أكد خلال الجلسة طلبه السابق بقتل والده تعزيرًا، بناء على تهم وصفها بـ"الفضفاضة" تتعلق بتغريدات وبنشاط والده العلمي والثقافي.

عبد الله أكد مطلع فبراير الماضي أنه "لا توجد أي بوادر لحل الملف أو الإفراج" عن أبيه، كما أعرب محامو الداعية السعودي عن تخوفهم من أن يحكم عليه بالإعدام.

اليوم انعقدت جلسة سرية في محاكمة الوالد #الشيخ_سلمان_العودة ، والتي لم يُحضِروا الوالد لها هذه المرة، وقد أكّد فيها النائب العام طلبه السابق بالقتل تعزيراً للوالد بتهم فضفاضة تتعلق بتغريدات على تويتر ونشاطه العلمي والثقافي.

أسأل الله له الفرج ولكل المعتقلين والمعتقلات تعسفياً. — د. عبدالله العودة (@aalodah) March 6, 2019

The Farce of Justice in Saudi Arabia.

My piece with the New York Times (@nytimes) today on my father Salman Alodah (@salman_alodah) and the story of his arrest and the secret trial in which the Saudi Attorney General sought death penalty against him:https://t.co/Yyi4zM1SML — د. عبدالله العودة (@aalodah) February 13, 2019

د. عبدالله العودة لقناة PBS: تصلني تهديدات يومية بأنه سيتم الإمساك بي وإرسالي إلى زنزانة قرب والدي الشيخ #سلمان_العودة !! pic.twitter.com/jlS1Y39EhR — معتقلي الرأي (@m3takl) March 7, 2019

هيئة علماء السعودية استنكرت عبر تويتر، البيان الصادر عن النيابة العامة بخصوص المعتقلين من العلماء والدعاة والكُتَّاب، والمطالبة بقتل الدكتور سلمان العودة تعزيرًا.

https://twitter.com/SaudiOlamaa/status/1104377424685551616?ref_src=twsrc%5Etfw

اعتقال العودة:

الشيخ العودة (61 عامًا) كان قد اعتقل في سبتمبر/ أيلول 2017 مع عشرين شخصية أخرى -معظمهم من الدعاة- بسبب ما قيل إنها تغريدة دعا الله فيها أن "يؤلف القلوب"، بعد نبأ الاتصال الهاتفي بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعيد أزمة حصار السعودية وثلاث دول أخرى لدولة قطر.

النيابة العامة وجهت 37 تهمة للعودة، من بينها عدم الدعاء لولي الأمر بما فيه الكفاية، واستقباله رسالة هاتفية تُحرّض على ولي الأمر، وحيازة كتب وصفت بأنها محظورة، والتحريض على الفتنة، والانضمام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمشاركة بتأسيس منظمة في الكويت للدفاع عن الرسول بعد أزمة الرسوم المسيئة.

في سبتمبر 2018، انطلقت محاكمة العودة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وطالبت النيابة السعودية في 6 مارس الجاري باستصدار حكم بالإعدام ضده بتهم تتعلق بـ "الإرهاب".

حتى بعد جريمة الغدر بخاشقجي مازال النظام مستمرا في تصعيده ولا يبدي أي نوايا للتراجع عن هذا المسار .. والضغط يولد الانفجار لو كانوا يعقلون #العودة_في_خطر — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) March 9, 2019

منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في سبتمبر الماضي إن النيابة العامة السعودية تسعى لفرض عقوبة الإعدام على العودة بمجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته وارتباطاته ومواقفه السياسية.

عائلة سلمان العودة تقول إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه الشيخ العودة.

ناشطون سعوديون أفادوا بأن خالد، شقيق سلمان العودة، اعتقل ايضًا بعدما كشف خبر اعتقال شقيقه.

حساب معتقلي الرأي تحدث في منتصف يوليو/ تموز الماضي عن تدهور صحة الشيخ العودة بسبب الإهمال الطبي.

غضب وتفاعل واسع:

غرد مئات الناشطين عبر هاشتاج "العودة في خطر"، مطالبين بالإفراج عن الشيخ سلمان العودة وكفة سجناء الرأي بالسعودية.

الناشطون صبوا كامل غضبهم على النظام السعودي، ونشر ناشطون العديد من المقاطع للعودة التي ظهرت فيها أفكاره الإيجابية لصالح الفرد والمجتمع، ودعوته لنصرة المظلومين في كل مكان.. وتلك أبرز التعليقات:

فرج الله عن الشيخ وبقية إخوانه وأخواته الذين امتلأت بهم السجون .. #العودة_في_خطر — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) March 9, 2019

#العودة_في_خطر

من الجلسات التي لاتنسى جلوسي مع الشيخ العوده، فكر وأدب وأخلاق وعلم وبساطة وتواضع .

اللهم فك أسره وأرجعه سالمآ الي أهله. — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) March 9, 2019

https://twitter.com/Isalmnahaya/status/1104390787125702656?ref_src=twsrc%5Etfw

لك الحمد مهما استطال البلاء

ومهما استبد الألم..

لك الحمد إن الرزايا عطاء

وإن المصيبات بعض الكرم..

فرج الله كربك شيخنا الجليل وفك أسرك وأذل من اختطفك #سلمان_العودة#العودة_في_خطر pic.twitter.com/wQRlYJoJy6 — نوّارة (@naw_ara) March 9, 2019

من إبداعات الشيخ سلمان العودة.. نفتقده وجحافل من الأحرار الذين يضيئون دروب الأمل لهذه الأمة.. https://t.co/FMS8bvcMBN — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 9, 2019

من التهم للشيخ سلمان العودة فك الله أسره :

إنشاء منظمة النصرة للدفاع عن رسول الله والذب عنه

هذه حلية يتحلى بها الشيخ وحسنة من جملة حسناته وعمل يُشكر عليه ❤️

نعوذ بالله من انتكاس الفطرة السليمة …..

نعوذ بالله من مشايخ السلطان وقضاة السوء ….

#العودة_في_خطر — د. أنس آل الشيخ (@AnasAlalShikh) March 9, 2019

المبدع عبدالله الشريف اختصر الكثير الكثير في أقل من دقيقتين .. تعليق أكثر من رائع على اعتقال الشيخ سلمان العودة والتهم الموجهة له ..#العودة_في_خطر pic.twitter.com/7whnBGYi1q — نحو الحرية (@hureyaksa) March 9, 2019

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1104378805987229697?ref_src=twsrc%5Etfw

#العودة_في_خطر تقرير يستعرض الإنتهاكات التي تعرض لها سلمان العودة على يد الحكومة السعودية التي أرعبها صمت هذا الشيخ الذي رفض مناصرة الباطل والوقوف مع الظلم .. ساهموا في نشره .. pic.twitter.com/66mFI5zrwS — نحو الحرية (@hureyaksa) March 9, 2019

https://twitter.com/KK12D3/status/1104408077174923265?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1104368739410046978?ref_src=twsrc%5Etfw

#العودة_في_خطر

الداعية التونسي بشير بن حسن يهاجم النظام السعودي بعد تلويحه بإعدام الشيخ سلمان العودة .. ويطالب الجميع بالتحرك فوراً واستخدام كافة طرق الإنكار لأن الأمر لن يتوقف عند الشيخ سلمان .. pic.twitter.com/02wgt7QRz6 — تلسكوب نيوز (@TNNArabic) March 9, 2019

#العودة_في_خطر

اطفال الشيخ حرمو من حنان امهم

كان الشيخ يسعى جاهدا لمداوة أطفاله والعناية بهم بعد فقد والدتهم ورؤيتها ورائحتها في البيت

امهم كانت كالوطن يستيقضوا على صوتها حنانها وجودها بقربهم

وحرمهم بن سلمان من عطف والدهم

هل تُشعر بمرارة ان تفقد اغلى اثنين في حياتك؟ pic.twitter.com/DgqGWWQChz — جاسم (@jassem_72) March 9, 2019

https://twitter.com/toonah/status/1104380354188718080?ref_src=twsrc%5Etfw

#العودة_في_خطر

من الصعب أن نشرح لهذة الصغيرة التهم الي سببت بإعتقال والدها أو أن نشرح لها لما طالبوا بإعدامة وماهي الجريمة .

عن تهمة التغريدة أو عدم كفاية الدعاء لولي الأمر أم دفاعة عن رسول اللة .

سامحينا يا لدن عجزنا أن نفهم فكيف لنا أن نشرح . pic.twitter.com/7teVRBKHx5 — خديجة (@Khadija_4k) March 9, 2019

https://twitter.com/Byraniadesign/status/1104369302994644992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/shiitai1986/status/1104385556052500481?ref_src=twsrc%5Etfw