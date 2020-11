حملة على تويتر تطالب بإنقاذ الداعية سلمان العودة من الإعدام

تفاعل ناشطون بكثافة عبر هاشتاج"#العودة_في_خطر"، مطالبين بإنقاذ الداعية السعودي سلمان العودة، بعد أن طلبت النيابة العامة إعدامه يوم الأربعاء الماضي.

وأعلن عبدالله نجل الشيخ سلمان العودة أن الجلسة السرية التي كانت مقررة لمحاكمة والده، والتي تأجلت ثلاث مرات، انعقدت يوم 6 مارس/ آذار الجاري دون حضور العودة، وكشف عن أن النيابة العامة جددت طلب إعدامه.

العودة في خطر:

The Farce of Justice in Saudi Arabia.

My piece with the New York Times (@nytimes) today on my father Salman Alodah (@salman_alodah) and the story of his arrest and the secret trial in which the Saudi Attorney General sought death penalty against him:https://t.co/Yyi4zM1SML

— د. عبدالله العودة (@aalodah) February 13, 2019