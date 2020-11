تزامنا مع يوم المرأة.. الحكم على 9 سودانيات بالجلد والسجن

حُكم على تسع سودانيات بالسجن شهرا وبعشرين جلدة، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، بحسب ما أفادت محامية الدفاع.

الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ ديسمبر/ كانون الأول في احتجاجات مناوئة لنظامه.

أنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في "انتهاكات" ترتكب في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير/ شباط لمدّة سنة، وتهدف إلى وضع حد لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرارات حكومية في ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

متظاهرات (يوم المرأة) في السجون:

احتجاجات مستمرة:

بريطانيا تستدعي السفير السوداني:

Sudanese Ambassador Idris summoned @foreignoffice yesterday to raise concerns abt deteriorating situation in #Sudan. Implementation of State of Emergency & orders destroy freedom of expression & facilitate further use of excessive force. We made clear this is unacceptable.

— Chris Trott (@ChrisTrott) March 8, 2019