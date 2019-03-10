انتقادات لبريطانيا بعد وفاة رضيع لشابة انضمت لتنظيم الدولة

بعد وفاة الرضيع الذي وضعته الشابة شاميما بيجوم وعمره ثلاثة أسابيع، وُصف قرار بريطانيا بتجريدها من الجنسية بعدما انضمت لتنظيم الدولة في سوريا بأنه وصمة على ضمير الحكومة.

بريطانيا جردت بيجوم (19 عاما) من الجنسية الشهر الماضي لأسباب أمنية لتتركها في مخيم احتجاز في سوريا حيث توفي رضيعها، وهو ثالث طفل لها يموت منذ سافرت إلى سوريا في عام 2015.

وفاة طفل بيجوم يثير ردود فعل غاضبة:

قال حزب العمال المعارض إن خطوة ترك طفل بريء في مخيم للاجئين، حيث ترتفع معدلات وفيات الرضع، خطوة تستحق الشجب من الناحية الأخلاقية، ووصف نائب من حزب المحافظين الحاكم الخطوة بأنها دلالة على الشعبوية وليس المبادئ.

دايان أبوت متحدث الشؤون الداخلية بالمعارضة، قال "الوفاة المأساوية لجراح رضيع شاميما بيجوم وصمة على ضمير هذه الحكومة". وأضافت "خذل وزير الداخلية هذا الطفل البريطاني وعليه الإجابة عن الكثير من التساؤلات".

عودة أعضاء التنظيم ومأزق الحكومة: