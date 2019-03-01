مصر.. حبس متهمين في حادث القطار ومشروع لتغليظ عقوبة "الإهمال"

أعلنت النيابة المصرية، مساء الخميس، حبس 6 متهمين، على خلفية حادث قطار شهدته المحطة الرئيسية بالقاهرة، أدى إلى مصرع 22 شخصا.

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أفادت وكالة الأنباء المصرية، أن النائب العام نبيل صادق، أمر بحبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر (وسط القاهرة)، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم.

شمل القرار، وفق المصدر ذاته سائقي قطار، و4 عاملين آخرين بمحطة السكك الحديدية.

تغليظ عقوبة الإهمال

تقدم برلماني مصري، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة "الإهمال الجسيم" بحوادث القطارات، بما يجعلها تصل إلى "الإعدام".

سعيد حساسين، عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري قال إنه تقدم لرئيس المجلس علي عبد العال، "بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على سائقي القطارات بالذات إلى الإعدام.

حساسين أضاف في تصريحات عبر برنامجه المتلفز بفضائية مصرية خاصة، أن "القانون مغلول اليدين، والمفروض أن السائق يعدم في ميدان عام". وأشار إلى أن العقوبات حاليًا بشأن "الإهمال الجسيم" بحوادث القطارات تصل إلى السجن عامين أو ثلاثة فقط، لذلك تقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة على هذه الجريمة إلى الإعدام.

حادث القطار