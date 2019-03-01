مصر: تدهور صحة البلتاجي بعد إصابته بجلطة دماغية في العقرب

قالت أسرة محمد البلتاجي، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين بمصر، الجمعة، إن صحته تتدهور بمحبسه في سجن "العقرب" جنوبي القاهرة.

وأوضحت الأسرة أن "الزيارة ممنوعة عن المحتجزين بسجن العقرب ومن بينهم البلتاجي للعام الثالث على التوالي.

ما الذي حدث؟

أسرة البلتاجي أضافت في بيان أنها "علمت بتدهور حالته (البلتاجي) الصحية والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم تعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه".

البيان أشار إلى أن "آثار الإجهاد الواضح بدت عليه وصولا لتأثر ذراعه بذلك وعدم قدرته على تحريكها، وفق ما ذكره محامون وأسر حضروا جلسة محاكمته الأخيرة (بقضية اقتحام السجون إبان ثورة 2011)".

اتهم البيان هيئة المحكمة بعدم السماع لشكوى البلتاجي، ومطالبة الدفاع باتخاذ اجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له.

الأسرة قالت إنها "تحمل النظام المصري ووزارة الداخلية ومصلحة السجون والنائب العام المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي".

الأسرة طالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقته الخاصة، داعية المنظمات والجهات الحقوقية والدولية للتدخل لدى السلطات المصرية بشأن الأمر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المختصة بسجن العقرب أو هيئة المحكمة التي يمثل أمامها البلتاجي بشأن الأمر.

غير أنه دائمًا ما تقول السلطات المصرية إنها تعامل السجناء وفقًا لما ينص عليه القانون والدستور.

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