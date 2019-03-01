حزب الله يرفض قرار بريطانيا إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية

دان حزب الله اللبناني في بيان قرار الحكومة البريطانية إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية، قائلا إن القرار "انصياع ذليل" للولايات المتحدة.

أهم ما جاء في بيان حزب الله:

نرفض القرار البريطاني المدان بإدراج الحزب على ما يسمى لائحة المنظمات الإرهابية.

لا يحق لأية دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم (الحزب) أو أية حركة مقاومة بالإرهاب.

القرار انصياع ذليل للإدارة الأمريكية، ويكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي.

الحكومة البريطانية تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني، الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلا واسعا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة.

تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدا من صنع الإرهاب في منطقتنا وموله ودعمه وما زال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن، أي الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الدولية والإقليمية.

حزب الله يلعب دورا هاما ورئيسيا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

حزب الله قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلا حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة.

حزب الله لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله.

قرار بريطاني:

البيان هو أول رد من حزب الله على قرار الحكومة البريطانية الاثنين حظر كل أجنحة حزب الله ووضعه على لائحتها للمنظمات الإرهابية.

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أرجع القرار إلى أن "جماعة حزب الله مستمرة في محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".

الوزير البريطاني قال إن السلطات لم تعد قادرة "على التفرقة بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي".

الحكومة البريطانية قالت في توضيح لقرارها إن الجماعة تواصل حشد الأسلحة في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي في حين تسبب دعمها لبشار الأسد في إطالة أمد "الصراع والقمع الوحشي والعنيف من جانب النظام للشعب السوري".

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال في بيان إنّه لا فرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، لكن المسؤول البريطاني أكّد أنّ "القرار لا يغيّر التزامنا المستمرّ تجاه لبنان الذي نحظى بعلاقات واسعة وقوية معها".

الحظر البريطاني يعني أن الانتماء للجماعة أو التشجيع على دعمها سيكون تهمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

بريطانيا صنفت بالفعل وحدة الأمن الخارجي للجماعة وجناحها العسكري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في العامين 2001 و2008 على الترتيب، لكنها تريد الآن حظر جناحها السياسي أيضا.

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد

الموقف اللبناني:

الإجراء البريطاني أثار تساؤلات بشأن علاقات لندن مع بيروت، والتي تشمل مساعدات عسكرية وأمنية.

عقب القرار، قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه يأمل ألا يضر القرار بالعلاقات الثنائية، قائلا إن " الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان".

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل دافع عن حزب الله، حليفه السياسي في الحكومة، قائلا "لو وقف العالم كلّه معاً وقال عن المقاومة إنّها إرهاب فهذا لا يجعل بالنسبة للبنانيين من المقاومة إرهاباً".

باسيل أضاف أنّ مسؤولين بريطانيين أبلغوا الجانب اللبناني "أنّهم يرغبون ألاّ يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على العلاقة الثنائية بين لبنان وبريطانيا"، وأن لندن ملتزمة تجاه العلاقات الثنائية.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)

ترحيب إسرائيلي:

إسرائيل رحبت بالقرار البريطاني عبر وزير أمنها الداخلي جلعاد أردان الذي كتب على "تويتر": "شكرا للمملكة المتحدة وصديقي (وزير الأمن الداخلي البريطاني) ساجد جاويد، على اتخاذ القرار بتصنيف كل منظمة حزب الله كجماعة إرهابية".

أردان دعا دول الاتحاد الأوربي إلى أن تحذو حذو بريطانيا، قائلا "على كل من يريد حقا مكافحة الإرهاب، أن يرفض التمييز الزائف بين الأجنحة العسكرية والسياسية. حان الوقت لأن يحذو الاتحاد الأوربي حذوها (بريطانيا)".

خلفية: