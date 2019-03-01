تونس.. ضبط 19 رسالة مسمومة موجّهة لشخصيات عامة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط 19 رسالة موجهة من قبل "مجموعة إرهابية" إلى شخصيات عامة، لم تسمها، وتحتوي على مواد سامة.

أبرز ما ورد في بيان الداخلية:

تمكنت الداخلية من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها إلى المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة"

إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف شخصيات عامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية.. من حجز هذه الرسائل.

تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، "البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.

دعت الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.

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