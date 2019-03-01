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سياسة|تونس

تونس.. ضبط 19 رسالة مسمومة موجّهة لشخصيات عامة

قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية
1/3/2019

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط 19 رسالة موجهة من قبل "مجموعة إرهابية" إلى شخصيات عامة، لم تسمها، وتحتوي على مواد سامة.

أبرز ما ورد في بيان الداخلية:
  • تمكنت الداخلية من حجز 19 رسالة بريدية تمت إحالتها إلى المصالح الأمنية المختصة لإجراء الاختبارات الفنية اللازمة التي أكدت احتواءها على مواد سامة"
  • إثر توفر معلومات مفادها تخطيط مجموعة إرهابية لاستهداف شخصيات عامة عبر توجيه رسائل بريدية تحتوي مواد سامة، تمكنت المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في عملية استباقية.. من حجز هذه الرسائل.
  • تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، "البحث في هذه القضية للوقوف على ملابساتها والجهات التي تقف وراءها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة في شأنها.
  • دعت الداخلية السياسيين والإعلاميين والنقابيين وغيرهم من الشخصيات الرسمية والعامة إلى ضرورة إبلاغ مصالحها بكل ما يثير الشك والريبة في هذا السياق.
خلفيات:
  • شهدت تونس عدة حوادث وهجمات وتفجيرات أسفرت عن سقوط عشرات العسكريين والمدنيين والسياح الأجانب
  • تفرض الداخلية حراسة على عدد من الشخصيات السياسية منذ اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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