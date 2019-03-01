تركيا ترفع قيودا عن 60 ألف شخص يشتبه في صلتهم بمحاولة الانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الجمعة رفع قيود كانت مفروضة على جوازات سفر نحو 60 ألف شخص يشتبه أنهم على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع في 2016.

التفاصيل:

جاء على الموقع الإلكتروني للوزارة أنه جرى رفع القيود عن ما مجموعة 57 ألف و191 جواز سفر عقب تحقيقات.

أفاد الموقع بأن ما مجموعه أكثر من 212 ألف جواز سفر أعيد تفعيله حتى الآن منذ محاولة الانقلاب.

كانت الحكومة فرضت قيودا على جوازات سفر تخص عشرات الآلاف من الأشخاص للحيلولة دون مغادرتهم البلاد.

خلفيات: