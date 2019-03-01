الصومال: انتهاء معركة مع مسلحين في مقديشو ومقتل 29 مدنيا

قالت الشرطة الصومالية إن قوات تابعة للحكومة قتلت بالرصاص 3 مسلحين كانوا يتحصنون بمبنى في وسط مقديشو، لتنهي هجوما بقنبلة وأسلحة نارية استمر يوما كاملا وأودى بحياة 29 مدنيا على الأقل

ما الذي حدث؟

شن مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية هجوما بسيارة ملغومة خارج فندق مكة المكرمة، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن تدمير أبنية مجاورة ونشوب حريق ضخم، بينما بقي جرحى بين الحطام.

فر المسلحون، الذين يقاتلون للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، إلى مبنى مجاور وفتحوا النار على قوات خاصة وجنود وصلوا إلى المكان.

قال ضابط الشرطة عثمان محمد لـ "رويترز" الجمعة: "العملية انتهت والمبنى يخضع الآن لقوات الأمن. المسلحون الثلاثة قتلوا وجثثهم داخل المبنى".

هذه أطول مدة تمكن فيها مسلحون من السيطرة على موقع في مقديشو منذ أن أجبرتهم قوات صومالية مدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي على الخروج من المدينة في العام 2011.

مقاتلون من حركة الشباب الإسلامية شنوا هجوما بسيارة ملغومة خارج فندق مكة المكرمة (رويترز)

قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب الإسلامية لـ "رويترز": "عمليتنا الخاصة في مقديشو انتهت بنجاح بعد نحو 24 ساعة. استهدفت فندقا يتردد عليه أعضاء في الحكومة المرتدة. تم القضاء على عشرات منهم وأصيب عدد أكبر".

ذكر أبو مصعب رقما مختلفا عن الذي ذكرته الشرطة وقال "استشهد أربعة من المجاهدين وتمكن آخرون من العودة بعد العملية".

جاء الهجوم على الفندق في نفس اليوم الذي قالت فيه قوات أمريكية إنها نفذت ضربة جوية قتلت 26 مسلحا في منطقة هيران شمالي العاصمة، في إطار تصعيد القتال من جانب واشنطن ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

كانت الحكومة الصوالية قد قالت في وقت سابق إن المسلحين احتجزوا رهائن لكن لم ترد تفاصيل بشأن مصيرهم.

قال ضابط الشرطة "لا يوجد ضحايا من المدنيين في هذا المبنى. لكن ربما سقط مدنيون قتلى تحت مطعم هيلكو يو.كيه القريب الذي انهار".

قال عبد القدير أدمين مدير خدمة أمين الخاصة للإسعاف إن مسؤولي الصحة قالوا إن من المبكر جدا تحديد الآثار الكاملة للهجوم مضيفا أن "عدد القتلى قد يزداد".

قالت حركة الشباب إنها صدت ثلاث غارات لقوات الحكومة على المبنى.

إجلاء شخص مصاب من المكان الذي انفجرت فيه سيارة مفخخة استهدفت فندق مقديشو (رويترز)

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