السعودية تجرد حمزة "نجل" بن لادن من جنسيته

جردت السعودية حمزة بن لادن من جنسيته، الذي تقول الولايات المتحدة إنه من "القياديين الأساسيين" في تنظيم القاعدة الجهادي، حسبما أفادت الجريدة الرسمية السعودية (الجمعة).

وأكّدت جريدة "أم القرى" نقلاً عن "وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية" أنه "صدر أمر ملكي بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن) من السجلات الرسمية" بتاريخ 22 من فبراير/ شباط الماضي.

مليون دولار فوق رأسه:

عرضت الولايات المتحدة، الخميس، مكافأة ماليّة قدرها مليون دولار لمن يزوّدها بمعلومات تقود إلى القبض على حمزة بن لادن، واصفة إياه بأنه أحد "القياديين الأساسيين" في تنظيم القاعدة.

قالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذه المكافأة هي مقابل معلومات "تتيح التعرّف عليه أو تحديد مكانه في أي بلد كان"، ووصفته بأنه "قيادي صاعد" لتنظيم القاعدة.

الخارجية الأمريكية: حمزة بن لادن "نشر عبر الإنترنت منذ أغسطس/آب 2015 على الأقلّ رسائل صوتية ومصوّرة تدعو لشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهدّد بشنّ هجمات ضدّ الولايات المتحدة انتقاماً لوالده أسامة الذي قتل في مايو/أيار 2011 على أيدي جنود أمريكيين".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2017 عندما صنفته بأنه إرهابي عالمي، إنه دعا إلى تنفيذ أعمال إرهابية في عواصم غربية وهدد بالثأر من الولايات المتحدة لقتلها والده.

الخارجية الأمريكية أضافت أنه هدد أيضا باستهداف الأمريكيين في الخارج، وحث القبائل السعودية على الاتحاد مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن لقتال السعودية.

أسامة بن لادن

من هو حمزة؟

يقول معهد بروكنغز إن حمزة، الذي يعتقد أنه في الثلاثين تقريبا من عمره، كان مع والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، وقضى معه فترة في باكستان التي اتجهت إليها معظم الشخصيات القيادية في القاعدة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان.

يقول محللون إن حمزة، الذي قدمه زعيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري في رسالة صوتية عام 2015، يمثل صوتا شابا وسط قادة التنظيم الأكبر سنا الذين واجهوا صعوبة في أن يكونوا مصدر إلهام للمسلحين في أنحاء العالم الذين ألهب تنظيم الدولة الإسلامية حماسهم.

بحسب خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية فإن حمزة بن لادن، يقود جماعة أنصار الفرقان التي تستقطب منذ بضعة أشهر في سوريا مقاتلين من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

يعدّ حمزة بن لادن "ولي عهد الجهاد". وتظهر وثائق من بينها رسائل نشرتها وكالة فرانس برس في مايو/أيار 2015 أن أسامة بن لادن أراد أن يخلفه ابنه في قيادة التنظيم الجهادي العالمي المناهض للغرب.

حمزة هو الابن الـ 15 لبن لادن من زوجته الثالثة، وجرى تحضيره منذ الطفولة للسير على خطى والده.

كان إلى جانب والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، حيث تعلّم كيفية استخدام السلاح، مهدداً في فيديوهات الأمريكيين واليهود و"الصليبيين".

في أرشيف القاعدة الذي صادره الأمريكيون في عام 2011 وكشفت عنه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أواخر عام 2017، يظهر فيديو لزفاف حمزة بن لادن، يبدو أنه في إيران. وهي المرة الأولى التي يشاهد فيها وهو راشد.

تتضارب المعلومات حالياً حول مكان وجود حمزة بن لادن. ويعتقد أنه قضى سنوات مع والدته في إيران.

قال أحد إخوة حمزة لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية العام الماضي إن مكان تواجد أخيه غير الشقيق مجهول لكنه قد يكون في أفغانستان.

خلفيات:

أسس والد حمزة، أسامة بن لادن، تنظيم القاعدة وقاده حتى مقتله في مايو/ أيار 2011 في عملية للقوات الخاصة الأمريكية في مقرّ سكنه في إبوت أباد في باكستان حيث كان مختبئا.

كان أسامة بن لادن أيضاً مجرّداً من جنسيته السعودية.

تنظيم القاعدة الذي يقوده المصري أيمن الظواهري في الوقت الحالي، يقف خلف هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

يعتبر حمزة الابن المفضل وخليفة أسامة بن لادن، واسمه موجود أصلاً على اللائحة الأمريكية السوداء للأشخاص المتهمين بالإرهاب.

قوات أمريكية خاصة قتلت أسامة بن لادن في غارة على مجمعه في باكستان عام 2011.

يعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت.

تشير وثائق وجدت بالمجمع إلى أن مساعدي بن لادن كانوا يسعون لإعادته لوالده.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأعضاء فريق الأمن القومي يتابعون عملية قتل أسامة بن لادن عبر وحدة فيديو داخلية (غيتي)