الأردن: غرق شاب أثناء محاولة إنقاذ مواطنين من السيول (فيديو)

أعلن الدفاع المدني الأردني، استمرار البحث عن مواطن جرفته السيول بالعاصمة عمان.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية نعي عشيرة الطيراوي ابنها الشاب إبراهيم الطيراوي الذي قضى غرقا وهو يقوم بإنقاذ المواطنين في سيول وادي الطي باليادودة (الخميس).

#فيديو: عشيرة الطيراوي تنعى ابنها الشاب إبراهيم الطيراوي الذي قضى غرقا وهو يقوم بإنقاذ المواطنين في سيول وادي الطي باليادودة الخميس. ومازالت كوادر الدفاع المدني تبحث عن جثمان الفقيد.#الغد #الأردن #عمان #المنخفض_الجوي #عمان_تغرق pic.twitter.com/8NEhK3d8NH — جريدة الغد (@AlghadNews) February 28, 2019

تصريحات المتحدث باسم الدفاع المدني الأردني الرائد إياد العمرو:

ورد بلاغ لغرف العمليات عن فقدان شخص، يبلغ من العمر 40 عاما، جرفه سيل في منطقة خريبة السوق.

تم تحريك غطاسين من مديريتي دفاع مدني شرق وغرب عمان، وغطاسين من مديرية دفاع مدني مادبا.

السيل يمتد من منطقة خريبة السوق، إلى منطقة زيزيا، ولا زال البحث جاري على امتداد مجرى السيل.

منخفض جوي بالأردن:

تتأثر الأردن منذ مساء الأربعاء، بمنخفض جوي، أدى إلى تساقط غزير للأمطار في معظم محافظات المملكة.

تسبب المنخفض في شل مظاهر الحياة اليومية، ما دفع السلطات إلى تعليق دوام الخميس في جميع الوزارات والدوائر الرسمية.

وصفت دوائر الرصد الجوي الرسمية في البلاد بأن المنخفض هو الأشد في شتاء هذا العام، وتم تصنيفه بالدرجة "الرابعة".

تشير التقارير الصادرة عن دوائر الرصد الجوي إلى أن المنخفض سيشتد تأثيره خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع هطول ثلوج على المرتفعات الجبلية، واستمرار تدفق أمطار غزيرة.

https://twitter.com/anaswahalaa/status/1101153128261533696?ref_src=twsrc%5Etfw