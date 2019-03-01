الأردن: غرق شاب أثناء محاولة إنقاذ مواطنين من السيول (فيديو)

أعلن الدفاع المدني الأردني، استمرار البحث عن مواطن جرفته السيول بالعاصمة عمان.
ونقلت صحيفة الغد الأردنية نعي عشيرة الطيراوي ابنها الشاب إبراهيم الطيراوي الذي قضى غرقا وهو يقوم بإنقاذ المواطنين في سيول وادي الطي باليادودة (الخميس).
#فيديو: عشيرة الطيراوي تنعى ابنها الشاب إبراهيم الطيراوي الذي قضى غرقا وهو يقوم بإنقاذ المواطنين في سيول وادي الطي باليادودة الخميس.
ومازالت كوادر الدفاع المدني تبحث عن جثمان الفقيد.#الغد #الأردن #عمان #المنخفض_الجوي #عمان_تغرق pic.twitter.com/8NEhK3d8NH
— جريدة الغد (@AlghadNews) February 28, 2019
https://twitter.com/anaswahalaa/status/1101153128261533696?ref_src=twsrc%5Etfw