ارحل يا سيسي.. يتصدر تويتر للمرة الخامسة

تصدر هاشتاج #ارحل_يا سيسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أيام من حادث تصادم قطار محطة مصر الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى.
ما القصة؟
التحركات المطالبة برحيل السيسي عن السلطة جاءت بعد حادث كبير في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة القاهرة وسقط فيه 22 قتيلا وعشرات المصابين.
قبل يومين ظهرت حملة للطرق بالأواني والصفير ليلا احتجاجا على سياسات السلطة في مصر ومطالبة برحيل السيسي.
صاحب الحملة تحركات على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك.
قبل أيام قامت السلطات في مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من الشباب المعتقلين على ذمة قضية مقتل النائب العام المصري ما أثار الغضب في الشارع المصري وانتقادات حقوقية دولية.
طبقا"لقانون التظاهر رقم١٠٧ وطبقا"لتعديلاته وطبقا"لفرض حالة الطواريء المفروضة منذ٢٠١٧ فإن ما فعله المواطن أحمد محي من الوقوف منفردا"ليس مخالف لقانون التظاهر لإن العدد أقل من١٠ وليس مخالف لحالةالطواريء لإن العدد أقل من٣ والسؤال لماذا تم إعتقاله؟ الإجابة: إرهاب الدولة#ارحل_ياسيسيpic.twitter.com/YVPjBD502S