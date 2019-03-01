ارحل يا سيسي.. يتصدر تويتر للمرة الخامسة

تصدر هاشتاج #ارحل_يا سيسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أيام من حادث تصادم قطار محطة مصر الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى.

ما القصة؟

التحركات المطالبة برحيل السيسي عن السلطة جاءت بعد حادث كبير في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة القاهرة وسقط فيه 22 قتيلا وعشرات المصابين.

قبل يومين ظهرت حملة للطرق بالأواني والصفير ليلا احتجاجا على سياسات السلطة في مصر ومطالبة برحيل السيسي.

صاحب الحملة تحركات على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك.

قبل أيام قامت السلطات في مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من الشباب المعتقلين على ذمة قضية مقتل النائب العام المصري ما أثار الغضب في الشارع المصري وانتقادات حقوقية دولية.

طبقا"لقانون التظاهر رقم١٠٧

وطبقا"لتعديلاته

وطبقا"لفرض حالة الطواريء المفروضة منذ٢٠١٧

فإن ما فعله المواطن أحمد محي من الوقوف منفردا"ليس مخالف لقانون التظاهر لإن العدد أقل من١٠

وليس مخالف لحالةالطواريء لإن العدد أقل من٣

والسؤال لماذا تم إعتقاله؟

الإجابة:

إرهاب الدولة#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/YVPjBD502S — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 28, 2019

Your freedom is the cheapest thing

In Egypt

Say your word = be in jail

🖐️🖐️#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/WmAotaCQGJ — Ăbďalła✌ (@AbdallaNagahh) February 28, 2019

اعتقال المتظاهر الوحيد

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب يدعى أحمد محيي يقف في ميدان التحرير ويرفع لافتة " إرحل ياسيسي " ويطالب المصريين بالنزول لمواجهة ما وصفه باستبداد السيسي.

وبعدها ظهر تسجيل مصور آخر بعد أقل من ساعة قال إنه من داخل سيارة الترحيلات بعد إلقاء القبض عليه من الميدان.

الحقوقي خالد علي قال إن المركز المصري للحقوق والمعلومات توصل إلى أن قسمي شرطة عابدين وقصر النيل أنكرا احتجاز أحمد محيي لديهم.

ليست أول مرة يتصدر تويتر