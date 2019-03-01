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سياسة|مصر

ارحل يا سيسي.. يتصدر تويتر للمرة الخامسة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
1/3/2019

تصدر هاشتاج #ارحل_يا سيسي، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أيام من حادث تصادم قطار محطة مصر الذي سقط فيه عشرات القتلى والجرحى.

ما القصة؟
  • التحركات المطالبة برحيل السيسي عن السلطة جاءت بعد حادث كبير في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة القاهرة وسقط فيه 22 قتيلا وعشرات المصابين.
  • قبل يومين ظهرت حملة للطرق بالأواني والصفير ليلا احتجاجا على سياسات السلطة في مصر ومطالبة برحيل السيسي.
  • صاحب الحملة تحركات على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك.
  • قبل أيام قامت السلطات في مصر بتنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من الشباب المعتقلين على ذمة قضية مقتل النائب العام المصري ما أثار الغضب في الشارع المصري وانتقادات حقوقية دولية.

 اعتقال المتظاهر الوحيد
  • تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب يدعى أحمد محيي يقف في ميدان التحرير ويرفع لافتة " إرحل ياسيسي " ويطالب المصريين بالنزول لمواجهة ما وصفه باستبداد السيسي.
  • وبعدها ظهر تسجيل مصور آخر بعد أقل من ساعة قال إنه من داخل سيارة الترحيلات بعد إلقاء القبض عليه من الميدان.
  • الحقوقي خالد علي قال إن المركز المصري للحقوق والمعلومات توصل إلى أن قسمي شرطة عابدين وقصر النيل أنكرا احتجاز أحمد محيي لديهم.

 ليست أول مرة يتصدر تويتر
  • في يناير الماضي تصدر هاشتاج أرحل يا سيسي، بعد تصريحات للرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد فيها بترك منصبه إذا كان ذلك ضد إرادة المصريين.
  • في 2018، وبعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، وعبر فيه عن استيائه من الهاشتاج فتصدرت المطالبات برحيله مرة أخرى.
  • في عالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات حاشدة في القاهرة وتم اعتقال العشرات بينهم صحفيون، وتصدر الهاشتاج المطالب برحيله.
  • في عام 2015، أطلق المصريون هاشتاج "ارحل يا سيسي" لأول مرة بعد خطاب ألقاه الرئيس وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.
  • سبق للسيسي التعليق على الهاشتاج نفسه من قبل، عندما تصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر والعالم لأيام، معبرًا عن حزنه الشديد من الهاشتاج. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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