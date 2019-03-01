احتجاجات ضخمة في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات بعد ظهر، الجمعة، في عدة نقاط في العاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

التفاصيل:

المسيرات بدأت من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة.

شهود عيان قالوا إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في العاصمة ومنعهم من الوصول إلى ساحة أول مايو/أيار.

في وسط العاصمة، منعت شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين ومنعهم من التقدّم على مقربة من ساحة الشهداء.

رويترز نقلت عن سكان في وسط العاصمة الجزائر إن أعداد الحشود تتزايد بسرعة مع انضمام عشرات الآلاف لمسيرات عبر وسط المدينة خلال ساعة واحدة من بدء الاحتجاج.

وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن الشرطة طلبت من مراسلتها الابتعاد عن المظاهرات من أجل "سلامتها".

الوكالة قالت إن الشرطة أوقفت صحفيا ومصوّرة جزائريين لوقت قصير قبل إطلاق سراحهما، فيما كانت الشرطة تعمد على إبعادهما عن المظاهرة.

مواقع جزائرية وصفحات التواصل الاجتماعي رصدت احتجاجات عدة في مناطق وولايات مختلفة من الجزائر.

المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد شاركت في المسيرات وسط العاصمة الجزائرية.

قوات الأمن انتشرت في العاصمة، حيث التظاهر ممنوع إطلاقاً منذ 2001، فيما حلقت مروحية فوق وسط المدينة.

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