نيويورك تايمز: مخطئ من يعتقد أن ابن سلمان سيفلت من العقاب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن محمد بن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض كانوا مخطئين حين اعتقدوا أن الاحتجاج على قتل جمال خاشقجي سينطفئ مع الوقت.

أبرز ما ورد في افتتاحية نيويورك تايمز:

من الواضح أن محمد بن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض اعتقدوا أن الاحتجاج على القتل الوحشي لخاشقجي سينطفئ مع الوقت.

لقد كانوا مخطئين حين اعتقدوا أن ابن سلمان سيكون حرا في الاستمرار في طريقه الاستبدادي وقمع النقاد والمعارضين والإفلات من العقاب.

الأكاذيب الفاضحة التي ترويها الحكومة السعودية لحماية الأمير، والحجة المثيرة للسخرية التي أطلقها ترمب بأن السخاء السعودي أكثر أهمية من العدالة، لم تؤد إلا إلى زيادة المطالب بالمحاسبة الكاملة على تلك الجريمة.

أحدث تلك المطالب يأتي من جانب وكالات الاستخبارات الأمريكية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء وائتلاف من المنظمات غير الحكومية.

مصادر، في تنوعها واتساعها، من شأنها أن تخبر الأمير محمد بأن كل ثروته النفطية وأصدقاءَه الأقوياء لن يغسلوا دماء الصحفي القتيل.

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