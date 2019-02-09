نيويورك تايمز: مخطئ من يعتقد أن ابن سلمان سيفلت من العقاب

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن محمد بن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض كانوا مخطئين حين اعتقدوا أن الاحتجاج على قتل جمال خاشقجي سينطفئ مع الوقت.
أبرز ما ورد في افتتاحية نيويورك تايمز:
- من الواضح أن محمد بن سلمان وأصدقاءه في البيت الأبيض اعتقدوا أن الاحتجاج على القتل الوحشي لخاشقجي سينطفئ مع الوقت.
- لقد كانوا مخطئين حين اعتقدوا أن ابن سلمان سيكون حرا في الاستمرار في طريقه الاستبدادي وقمع النقاد والمعارضين والإفلات من العقاب.
- الأكاذيب الفاضحة التي ترويها الحكومة السعودية لحماية الأمير، والحجة المثيرة للسخرية التي أطلقها ترمب بأن السخاء السعودي أكثر أهمية من العدالة، لم تؤد إلا إلى زيادة المطالب بالمحاسبة الكاملة على تلك الجريمة.
- أحدث تلك المطالب يأتي من جانب وكالات الاستخبارات الأمريكية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء وائتلاف من المنظمات غير الحكومية.
- مصادر، في تنوعها واتساعها، من شأنها أن تخبر الأمير محمد بأن كل ثروته النفطية وأصدقاءَه الأقوياء لن يغسلوا دماء الصحفي القتيل.
خلفيات:
- قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أبلغ أحد مساعديه عام 2017 أنه سيستخدم "رصاصة" ضد الصحفي جمال خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده.
- الصحيفة نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 وهو الإعلامي المقرب منه "تركي الدخيل" كانت قبل واقعة قتل خاشقجي التي حدثت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
- خاشقجي أحد منتقدي ولي العهد السعودي والكاتب في واشنطن بوست، قتل في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على يد فريق حضر خصيصا من الرياض داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
- حسب وسائل إعلام عالمية فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضالع في اغتيال خاشقجي.
- يطالب الكونغرس إدارة الرئيس دونالد ترمب بتحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي.