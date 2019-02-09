البث الحي
سياسة|النمسا

غضب بين مسلمي النمسا بسبب قرار حكومي

المركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا
المركز الإسلامي بالعاصمة النمساوية فيينا
9/2/2019

أحدثت السلطات النمساوية حالة من الاستياء الشديد لدى أوساط المجتمع المسلم، جراء استبدالها بكلمة "الإسلام" حروفا استدلالية، في الشهادات المدرسية.

التفاصيل
  • أقدمت كل من وزارة التربية، ورئاسة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء، على وضع اختصار "الهيئة الإسلامية" في البلاد İGGÖ عوضا عن كلمة "الإسلام".
  • وصف قادة رأي المجتمع الإسلامي، تلك الخطوة بالتمييز الصارخ ضد المسلمين، من الحكومة اليمينية المتطرفة.
  • في تصريح للأناضول، قال رئيس الهيئة الإسلامية، أوميت فورال، إن الإقدام على هذا التغيير في الشهادات المدرسية التي تعد وثائق رسمية، لا ينبغي أن يتم عبر قرار من جهة بيروقراطية. وشدد على أن الهيئة ستلجأ إلى كافة الوسائل القانونية، ضد القرار.
  • فورال أشار إلى أن وزارة التربية بررت خطوتها بالحيلولة دون اختيار الطلاب أبناء الطائفة العلوية، درس "الإسلام" بالخطأ، لدى تحديد الدروس الاختيارية. وأكد رفض الهيئة قرار وضع الأحرف المختصرة لاسمها، عوضا عن كلمة الإسلام الدالة على هوية المسلمين.
  • أستاذ العلوم السياسية، الباحث في جامعة جورج تاون، فريد حافظ، قال إن القرار يرمي على المدى البعيد إلى إضعاف الهيئة التي تمثل المسلمين رسميا. ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى إضعاف الهيئة كمؤسسة، وإبراز لاعبين آخرين (لم يذكرهم).
  • حافظ أوضح أن الهيئة كانت في الماضي تمثل العلويين والشيعة أيضا، قبل العام 2013، إلا أنها باتت اليوم منقسمة إلى ثلاث هيئات، ما شكل الخطوة الأولى نحو إضعافها. واعتبر أن إلغاء كلمة الإسلام من مسامع المجتمع، يعد بمثابة الخطوة الثانية لتقويض الهيئة، في إطار سعي الحكومة اليمينية المتشددة إلى تشكيل "إسلام خاص وفق منظورها".
  • الهيئة تنضوي تحت مظلتها كافة المساجد والجمعيات الإسلامية، الأمر الذي لا يروق لليمين المتطرف.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

دعوات لمقاطعة كارفور الفرنسية في البرازيل.. ما السبب؟ (فيديو)