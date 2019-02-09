ضغوط في قضية خاشقجي وترمب صامت مع انتهاء مهلة الكونغرس

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتجاهل المهلة التي حدّدها الكونغرس، الجمعة لتحديد من أمر بقتل جمال خاشقجي وسط تقارير بأن ولي العهد السعودي هدد باستخدام "رصاصة" ضد خاشقجي.

ومع تزايد الضغوط في واشنطن والرياض، فإن أمام الرئيس نظرياً مهلة تنتهي ليل الجمعة-السبت لتحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

في انتظار موقف الرئيس:

أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة إلى أنها قد لا تفي بموعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن ما إذا كانت تنوي فرض عقوبات على أي شخص مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأمر الذي أثار ردا غاضبا في الكونغرس.

زعماء الكونغرس، استخدموا بندا في قانون ماغنيتسكي في أكتوبر تشرين الأول، ما أعطى الإدارة 120 يوما حتى الثامن من فبراير شباط، لكتابة تقرير عن المسؤول عن مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على هذا الشخص أو الأشخاص.

قال مساعدون في الكونغرس إنهم لم يتلقوا تقريرا حتى بعد الظهر، وقال بعض المساعدين إنهم ما زالوا يأملون في الحصول عليه بحلول مطلع الأسبوع إذا لم يكن يوم الجمعة لكن الإدارة قالت إنها لا تشعر بالحاجة إلى ارساله.

مسؤول كبير في الإدارة، أوضح في بيان بالبريد الإلكتروني "الرئيس يتصرف استنادا لسلطته في عدم التحرك بناء على طلبات لجنة في الكونغرس عند الحاجة… ستواصل الحكومة الأمريكية التشاور مع الكونغرس والعمل على محاسبة المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي".

ردّ بعض النواب بشكل غاضب وقالوا إنهم يعتزمون معاقبة أي كان مسوؤل عن هذه الجريمة، وقال الديمقراطي إليوت انجل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان إن " رفض الإدارة معالجة هذه القضية وإطلاع الكونغرس على التطورات يؤكد ضرورة معرفة ما يحرك السياسة الخارجية لترمب".

صحيفة نيويورك تايمز، قالت يوم الخميس إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قال إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير للصحفيين الجمعة إن محمد بن سلمان لم يأمر بقتل خاشقجي لكنه رفض التعليق على تقرير نيويورك تايمز.

الجبير، أوضح أنه يريد أن ينتظر الكونغرس نتيجة العملية القضائية السعودية قبل أن يتخذ أي إجراء بشأن العقوبات، وقال "ليست هناك حاجة لاتخاذ خطوات كهذه لأننا… نفعل ما نحتاج إليه من حيث الاعتراف بالخطأ والتحقيق وتوجيه الاتهام ومحاسبة الأشخاص".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ترمب يعطل القانون بالتقاعس عن إرسال التقرير:

قال متحدث باسم السناتور بوب مينينديز كبير الأعضاء الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية إن ترمب يعطل القانون بالتقاعس عن إرسال التقرير.

أشار إلى أن" القانون واضح، إنه يتطلب تحديدا وتقريرا ردا على الرسالة التي بعثنا بها مع (الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية بوب) كروكر، الرئيس ليس له حرية التصرف هنا، فهو إما يمتثل للقانون أو يخرقه".

طالب أعضاء الكونغرس ومن بينهم كثيرون من أعضاء الحزب الجمهوري بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي برد قوي على قتل خاشقجي بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

قبل الموعد النهائي جددت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين حملتهم يوم الخميس لمعاقبة السعودية وكشفوا النقاب عن تشريع لحظر بعض مبيعات السلاح وفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل خاشقجي.

ترمب، قاوم المحاولات التشريعية معتبرا مبيعات السلاح مصدرا مهما للوظائف الأمريكية ومساندا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويحجم ترمب أيضا عن تعكير العلاقة الاستراتيجية مع السعودية والتي يعتبرها قوة توازن إقليمية مهمة مع إيران.

كان ترمب صرّح علنا بأنه غير معني بشأن إن كان الأمير محمد متورطا أم لا في مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أن التحالف مع السعودية يفيد واشنطن نظرا لشراء المملكة الأسلحة وموقفها المعادي من إيران.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 مسؤولا سعوديا – ليس من بينهم محمد بن سلمان- وذلك في نوفمبر تشرين الثاني لدورهم في قتل خاشقجي.

متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن بومبيو قدم للكونرس يوم الجمعة أحدث معلومات في التحقيق في قتل خاشقجي، ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عما قاله بومبيو لأعضاء الكونغرس.

بعد تلقي رسالة بومبيو قال السناتور مينينديز " إنني محبط جدا لأن الرد الذي قدمه الوزير بومبيو لا يقترب من الوفاء بالولاية القانونية ويظهر ما كانت تريده الإدارة طوال الوقت – نسيان مقتل خاشقجي".

تحركات.. دون انتظار قرار البيت الأبيض: