رويترز: أمريكا تدفع جيش فنزويلا للانقلاب على مادورو

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع أفراد في جيش فنزويلا وتحثهم على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، وتجهز لعقوبات جديدة بهدف زيادة الضغوط عليه.

أبرز ما ورد في مقابلة رويترز مع المسؤول في إدارة ترمب:

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتوقع المزيد من الانشقاقات في صفوف الجيش الفنزويلي إلا أن عددا قليلا من كبار الضباط أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا الشهر الماضي.

ما زلنا نجري محادثات مع أفراد في نظام مادورو السابق وأفراد في الجيش لكن هذه المحادثات محدودة للغاية.

امتنع المسؤول عن الإدلاء بتفاصيل عن المناقشات أو مستواها ولم يتضح إن كانت مثل هذه الاتصالات ستحدث شقوقا في دعم الجيش للزعيم الاشتراكي وهم دعم محوري لسيطرته على مقاليد السلطة.

الحكومة الأمريكية تتوقع أيضا أن يفعل الحلفاء الأوربيون المزيد على الأرجح لمنع مادورو من تحويل أو إخفاء أصول الحكومة خارج البلاد.

إدارة ترمب تعد في الوقت نفسه لمزيد من العقوبات المحتملة على فنزويلا.

واشنطن تملك كل الأدوات للضغط على مادورو ومعاونيه "للقبول بانتقال ديمقراطي شرعي".

الحكومة الأمريكية تبحث أيضا عقوبات محتملة على مسؤولين في الجيش والمخابرات في كوبا إذ تقول إنهم يساعدون مادورو على البقاء في السلطة.

غوايدو، رئيس البرلمان أعلن نفسه "رئيسا بالوكالة" في فنزويلا

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