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بريطانيا: تأسيس حزب بريكست وسط معركة الخروج من الاتحاد الأوربي

نايجل فاراج والمعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
نايجل فاراج والمعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
9/2/2019

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية عن حزب جديد يحمل اسم (حزب بريكست) سيشارك في الانتخابات المقبلة، يأتي في وقت تكافح فيه رئيسة الوزراء البريطانية للوصول إلى اتفاق مرض مع الأوربيين.

يحظى هذا الحزب الوليد بدعم النائب الأوربي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول بريكست عام 2016.

هل يجتذب الحزب الوليد أعضاء حزب المحافظين؟
  • قال متحدث باسم اللجنة الانتخابية إن الحزب الجديد "تسجل في الخامس من فبراير/ شباط، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب (يوكيب) المناهض للهجرة ولأوربا.
  • توقعت اللجنة خروج "آلاف" الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام إلى الحزب الجديد.
  • إعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الأوربي في مايو/أيار المقبل، في حال تم إرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 29 آذار/مارس المقبل.
  • قال نايجل فاراج في مقابلة مع صحيفة (ذي ديلي تلغراف) إن "الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات الأوربية في الثالث والعشرين من مايو آذار، في حال لم يتم تطبيق بريكست حتى ذلك التاريخ".
  • فاراج أوضح، أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه إليها، مشيرا إلى أن الحزب الجديد تلقى "مئات طلبات الانتساب" إضافة إلى "وعود تمويل مهمة".
ميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوربيين خلف تيريزا ماي وكلود يونكر– بروكسل 7 فبراير
الخروج من الاتحاد الأوربي:
  • منذ الرفض الكبير للنواب البريطانيين لاتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوربي الذي قدمته في يناير/كانون الثاني الماضي، تحاول رئيسة الحكومة تيريزا ماي إعادة التفاوض حول هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوربي رغم إعلان الأخير مرارا رفضه ذلك.
  • في حال فشلت ماي في مهمتها فهذا يعني أن المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق، غير أن سيناريو إرجاء تنفيذ بريكست بات أكثر تداولا حاليا مما كان عليه في السابق. 
المصدر : فرانس برس
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