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سياسة|كندا

السجن مدى الحياة لكندي قتل 6 مسلمين داخل مسجد

الكسندر بيسونيتي (29 عاما) أقر بأنه مذنب العام الماضي في ستة اتهامات بالقتل
الكسندر بيسونيتي (29 عاما) أقر بأنه مذنب العام الماضي في ستة اتهامات بالقتل
9/2/2019

قضت محكمة بالسجن مدى الحياة على كندي قتل ستة من المصلين بمسجد بمدينة كيبيك سيتي في 2017.

ما القصة؟
  • أقر الكسندر بيسونيتي (29 عاما) بأنه مذنب العام الماضي في ستة اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وستة اتهامات بالشروع في القتل في هذا الهجوم. 
  • وقال القاضي إن الحكم بالسجن مدى الحياة مع الحق في الحصول على إفراج مشروط بعد قضاء ما بين 35 و42 سنة في السجن ملائم ورفض طلبات من الادعاء بفرض أشد حكم يصدر منذ أن ألغت كندا عقوبة الإعدام. 
  • في نهاية الأمر قال القاضي إنه لن يكون من حق بيسونيتي الحصول على إفراج مشروط إلا بعد أن يقضى 40 سنة من الحكم الصادر ضده. 
  • أثار الحادث الذي وقع في يناير/كانون الثاني 2017 وندد به رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بوصفه هجوما إرهابيا نقاشا بشأن طريقة معاملة الوافدين الجدد في وقت كان يجري فيه اختبار الكنديين من خلال تزايد عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة إلى إقليم كيبيك. 
  • القاضي قال إن تصرفات بيسونيتي في اقتحام المسجد في ختام الصلاة، وإطلاق النار على المصلين ليست عملا إرهابيا ولكن دفع إليها الحكم المسبق ولاسيما تجاه المهاجرين المسلمين. 
  • القاضي أضاف إن مشكلات بيسونيتي العقلية ومن بينها سيطرة فكرة الانتحار عليه لعبت دورا في الحادث وأثرت على حكمه.         
خلفيات:
  • يشار أن بيسونيت، فتح النار على مصلين داخل المسجد الواقع داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبك، أثناء صلاة العشاء يوم 29 يناير/كانون الثاني 2017.
  • الهجوم أسفر عن مقتل 6 وجرح 19 آخرين.
  • الشرطة قالت حينها إن بيسونيت يعتنق أفكارا متطرفة.
  • المجلس الوطني لمسلمي كندا، دعا مطلع العام الماضي في رسالة وجهها إلى ترودو، إلى اعتبار 29 يناير / كانون الثاني من كل عام، يوما رسميا لمناهضة الإسلاموفوبيا، وإحياء ذكرى الهجوم الذي استهدف مسجد كيبيك، دون استجابة رسمية.
المصدر : وكالات
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